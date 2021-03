Pandemia nu a ţinut în loc parada LGBT din Sydney

Evenimentul, care celebrează comunitatea LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transgender, queer) şi care se desfăşoară în mod tradiţional în centrul oraşului, a fost organizată anul acesta pe Sydney Cricket Ground (SCG), marele stadion din Sydney.



Circa 36.000 de spectatori s-au strâns pe arenă pentru a asista la o paradă formată din circa 5.000 de petrecăreţi formând un cortegiu multicolor, acompaniat de muzică la volum maxim, scrie Agerpres.

Prezent în mijlocul paradei, medicul Bushan Joshi, unul dintre profesioniştii din sănătate aflaţi în prima linie a crizei sanitare, a explicat pentru AFP cât de ''incredibil este să vadă atât de multe persoane strânse laolaltă pentru a petrece, în deplină siguranţă, pe SCG''.



Deşi plină de muzică şi dans, agrementată cu focuri de artificii, ediţia de anul acesta a Mardi Gras din Sydney, organizată potrivit unui protocol sanitar strict, este departe de a atinge amploare paradelor gay tradiţionale australiene, potrivit mai multor participanţi.



Întrucât parada oficială nu s-a putut desfăşura în stradă din cauza restricţiilor COVID-19, o manifestaţie separată a fost organizată de câteva sute de activişti pe traseul tradiţional.

Organizatorul acestei parade paralele, Charlie Murphy, a declarat pentru AFP că marşul stradal este o parte integrantă a Mardi Gras din Sydney şi că este deosebit de important în lupta pentru drepturile grupurilor marginalizate.



''Protestul va trebui să facă mereu parte din Mardi Gras în anii care vor urma, indiferent dacă va fi integrat în parada propriu-zisă sau în general, în festival'', a declarat acesta.



Peste tot în oraş, numeroşi rezidenţi au petrecut în baruri şi pub-uri după ce statul New South Wales (care are drept capitală oraşul Sydney) nu a mai înregistrat niciun caz nou de coronavirus în ultimele 48 de ore.



Parada festivă, înfiinţată în 1978 sub forma unui marş revendicativ pentru drepturile persoanelor homosexuale, s-a dorit totodată şi o celebrare a rezultatelor încurajatoare obţinute de Australia în lupta împotriva COVID-19 - 29.000 de cazuri şi 909 decese asociate virusului înregistrate în această ţară cu 25 de milioane de locuitori.