Horoscop săptămânal 9-15 august: predicţiile pentru Taur recomandă evitarea începerii de noi proiecte

Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 august 2021

Carieră, dragoste, sănătate şi bani - previziunile săptămânii pentru zodia Berbec

Ideile voastre s-ar putea dovedi a fi total rupte de realitate, iar pentru implementarea lor vor trebui schimbate multe în minte, căci alţii s-ar putea să nu le aprobe şi va trebui sa vă reorientaţi. În orice caz, perspectivele vor fi bune şi, chiar dacă ideile vă sunt înaintea timpului, totuşi ele pe viitor pot aduce faimă sau venituri bune. Aşa că, ţineţi-le la naftalină!

Da, puteţi avea venituri suplimentare, propuneri de afaceri neaşteptate şi care s-ar putea dovedi a fi promiţătoare. Dar la fel de adevărat e că va trebui să munciţi din greu pentru a le pune în aplicare. În acelaşi timp, ideile noi pot distrage atenţia de la planuri vechi, de la promisiuni făcute altădată, astfel încât va trebui să alegeţi să vă ocupaţi întâi de cazurile prioritare. Şi ar trebui să fiţi mai diplomaţi, mai ales cu persoanele de care depindeţi. Veţi fi predispuşi la francheţe exagerată, la impulsivitate, fără să vă gândiţi la consecinţe.

Horoscop săptămânal Taur: 9-15 august 2021

Carieră, dragoste, sănătate şi bani - previziunile săptămânii pentru zodia Taur

Zona de sănătate e vulnerabilă, aşa că, vă recomand concediu, relaxare, odihnă. În plus, sunteţi cam in flexibili în comunicare şi în acţiuni, astfel încât dialogul poate fi destul de dificil şi pentru cei dragi şi pentru partenerii de afaceri. Mulţi nativi pot fi mai pretenţioşi, pedanţi nu numai în raport cu ceilalţi, ci şi cu ei înşişi. Da, acest lucru va permite să faceţi faţă cu uşurinţă muncii minuţioase şi complexe care necesită atenţie, dar în acelaşi timp, căutarea perfecţiunii poate face viaţa dificilă pentru cei care lucrează sub conducerea voastră. Prin urmare, nu va fi uşor să menţineţi o relaţie uniformă.

Aceasta este, de asemenea, o perioadă nepotrivită pentru începerea de noi proiecte, pentru semnarea unor contracte şi tranzacţii financiare importante, deoarece există pericolul superficialităţii, fără a lua în considerare nuanţele importante, inclusiv cele juridice.

Horoscop săptămânal Gemeni: 9-15 august 2021

Carieră, dragoste, sănătate şi bani - previziunile săptămânii pentru zodia Gemeni

Veţi avea ocazia să cunoaşteţi noi oameni interesanţi, care vor putea să aprecieze profesionalismul, planurile voastre creative şi vor fi gata să ia parte la proiectele pe care le propuneţi. Aceasta este o perioadă de succes şi fericită în care mulţi dintre voi îşi pot asuma riscuri, pot comunica cu prietenii, pot câştiga popularitate, pot face achiziţii mari, pot face oferte, pot obţine impresii vii din noile întâlniri care vor fi foarte utile pentru carieră şi creştere spirituală în viitor.Veţi putea să creaţi o nouă echipă, un grup de oameni cu aceeaşi idee, capabili să-şi susţină şi să-şi dezvolte ideile. Ar trebui să vă împiedicaţi ambiţiile, egoismul şi autoritarismul în perioada 9-12, să încercaţi să nu puneţi presiune pe oameni, deoarece o poziţie excesiv de activă şi dură îi poate înstrăina pe toţi. Şi încă o circumstanţă poate deveni piedică în afaceri-este vorba de dorinţa de a face totul rapid, fără să vă gândiţi la rezultatul final. Adesea sunteţi gata să vă aruncaţi cu capul în idei noi, fără să vă gândiţi la cuceririle din trecut sau la relaţiile de dragoste doar pentru că au încetat să mai fie interesante

