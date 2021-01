Horoscop 2021. Ce rezervă astrele fiecărui semn zodiacal

Berbec

Sănătate. Vei beneficia de un tonus bun şi o constituţie robustă, dar te vei obosi des din cauza stresului şi a nervozităţii. Fereşte-te de mişcări greşite şi de efort fizic greu şi găseşte timp pentru relaxare! Stabileşte un ritm de viaţă activ, o dietă sănătoasă şi renunţă la vicii sau la proastele obiceiuri!

Iubire. Relaţiile afective vor fi testate, în aşa fel încât cele fără suport solid se pot rupe şi cel mai adesea din cauze financiare. Chiar unii vor dori să îşi găsească alt partener şi nu vor ezita să ia măsuri în privinţa asta, mai ales în prima jumătate de an. Totul este să nu se ia decizii pripite, pentru care să fie regrete mai târziu. Nu de alta dar, din vară, lucrurile vor intra pe făgaş normal dacă există răbdare şi înţelepciune. Dacă eşti singur, ai oportunitatea de a descoperi pe cineva interesant, mai ales spre final de an.

Bani. Te aşteaptă un an în care Uranus şi Saturn îţi vor impune să controlezi permanent zona financiară. Nu de alta, dar lucrurile la serviciu sunt în mare schimbare, iar tu e posibil să fii nevoit ori să te adaptezi, ori să porneşti într-un nou domeniu. Deşi pare greu, vei avea suportul astral necesar ca să depăşeşti dificultăţile şi să îţi atingi obiectivele. Chiar dacă la început te vei simţi dezechilibrat, modificările din viaţa ta vor aduce beneficii, mai ales dacă nu amesteci prietenia cu banii.

Taur

Sănătate. Poţi deborda de energie, dar Jupiter te împinge la excese care se vor resimţi la un moment dat pe corpul fizic. Noroc de Saturn care va veghea tot anul să îţi respecţi puterile şi limitele şi, vrei nu vrei, va trebui să te odihneşti. Cu Uranus şi Marte în semnul tău, eşti predispus la răniri şi accidente, aşa că te sfătuiesc să ai grijă de tine, mai ales dacă eşti iubitor de sporturi extreme. Asigură-te că respecţi tot ce trebuie şi nu te implica impulsiv în activităţi riscante!

Iubire. În relaţii, comunicarea va fi baza dezvoltării lor, dar şi sursa de putere pentru a trece testele vremurilor. Nu toţi vor dori continuarea unei relaţii vechi, căci nemulţumirile şi revendicările reciproce nu pot fi duse la nesfârşit. Avertizez de pe acum căci un divorţ va fi un proces traumatizant, dar este obligatoriu să se facă o alegere şi o schimbare. Ori tu, nativ Taur, îţi schimbi atitudinea, ori alegi calea libertăţii sau un alt partener.

Bani. N-ar fi exclus să apară venituri din alte surse decât până acum, dar ai tendinţa de a cheltui excesiv pe lucruri inutile. Te sfătuiesc să te gândeşti mai curând la investiţie mai mare decât să dai toţi banii pe fleacuri sau să economiseşti până în septembrie, căci se poate ivi o oportunitate care cere finanţare. Şi ar mai fi ceva - fă o evaluare a tot ce deţii ca proprietate, căci poate a venit timpul să mai scapi de câte ceva care nu mai e relevant sau care e prea costisitor şi nu merită cheltuiala.

Gemeni

Sănătate. În primăvară, este un moment bun pentru schimbarea imaginii. Încearcă diferite stiluri până găseşti unul potrivit, dar în acelaşi timp ocupă-te şi de condiţia fizică şi de organismul tău. Fă-ţi un program zilnic riguros şi respectă-l cu stricteţe, ţine un regim dietetic echilibrat dacă se impune şi odihneşte-te de câte ori te vei simţi stresat de muncă!

Iubire. Posibil să fii destul de capricios şi instabil în relaţii, în aşa fel încât tu însuţi să le aduci la limită. Recomand aşadar să fii calm şi să înveţi să-ţi gestionezi ieşirile, cel puţin în primele 6 luni. Dacă însă ai testat lucrurile în ultimul an şi te-ai dumirit că te afli într-o relaţie care te ţine pe loc, atunci da, merită să schimbi lucrurile şi să priveşti viaţa din unghi diferit. Din vară încolo fereşte-te de bârfe, căci ele nu fac altceva decât să îţi strice liniştea din familie. Lasă oamenii să vorbească, pentru că la un moment dat se vor plictisi.

Bani. Zona banilor va sta în continuare sub semnul întrebării şi chiar din ianuarie va trebui să alergi după ei. Sunt oportunităţi de-a lungul anului de câştiguri din mai multe direcţii, lucrând mai curând în asociere decât singur, dar există tendinţa să risipeşti în loc să acumulezi şi să te risipeşti şi pe tine în mai multe direcţii, neducând nimic la capăt. Fă ordine în priorităţi şi ocupă-te doar de ce e mai important.

