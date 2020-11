Before&after: un apartament de două camere din Militari, scos la lumină cu 30.000 euro

Apartamentul cu două camere se află într-un bloc construit în 1966 din cartierul bucureştean Militari. Este o locuinţă semidecomandată, cu o suprafaţă de 50 metri pătraţi, şi include un balcon închis.

În 2020, proprietarii au hotărât să dea locuinţa spre închiriere, iar pentru proiectul de reamenajare au lucrat cu arhitecţii de la Vim Studio (arhitectul de interior Andrei-George Dobrea şi arhitecta de interior Ştefania Bobaru, coordonator).

Renovarea a durat cinci luni şi a costat în jur de 30.000 euro. Mobilierul la comandă din apartament a costat aproximativ 10.000 euro, uşile interioare 600 euro, iar uşa de intrare 535 euro. Obiectele standard (mobilier, corpuri iluminat, draperii, perdele, electrocasnice şi electronice) au ajuns la 7000 euro. Investiţia cea mai semnificativă a fost însă în lucrările de renovare: materialele şi manopera au însumat fix 10.973 euro.

Iniţial, livingul era un spaţiu claustrat şi întunecos, sufocant. Parchetul din lemn s-a dovedit prea degradat pentru a fi recondiţionat şi păstrat.

„Au fost necesare ample lucrări în ceea ce priveşte decopertarea, curăţarea şi înlocuirea finisajelor: am înlocuit parchetul din lemn masiv din pricina stării avansate de decrepitudine, am îndepărtat complet finisajele ceramice originare, am înlocuit total reţeaua electrică, am refăcut tencuielile, am înlocuit tâmplăriile, uşile interioare şi uşa de acces, am montat plinte, şine pentru draperii şi perdele, plus aer condiţionat în camera de zi”, detaliază Ştefania.

Spaţiul de trecere din living s-a dovedit ideal pentru un dulap făcut pe comandă, de sus până jos, ce oferă depozitare generoasă.

Când au început şantierul, apartamentul avea finisajele şi instalaţiile de la momentul construcţiei şi nu mai fusese reîmprospătat de cel puţin 30 de ani. Deşi spaţiul era unul învechit, Ştefania şi Andrei au putut observa încă de la început calităţile lui: lumina naturală abundentă, balconul generos, fereastra mare de la bucătărie. În plus, spaţiul verde care delimitează blocul de bulevard oferă o oarecare protecţie fonică şi o privelişte plăcută.

Balconul altădată înghesuit şi neprietenos a devenit un spaţiu de recreere, plin de lumină.

Fiind vorba de un apartament de închiriat, nu a existat un beneficiar propriu-zis, însă cum camera de zi este una de trecere, Andrei şi-a imaginat un decor pentru un cuplu tânăr.

Lumină în bucătărie

După renovare, a urmat amenajarea propriu-zisă, care a pornit de la conceptul „lumină în contemporan”. Astfel, întregul decor s-a bazat pe aducerea în prezent a apartamentului şi utilizarea la maxim a luminii naturale.

