Banii aduc fericirea? Un nou studiu spune că da. Care e suma ce ne face fericiţi

În 2010, câţiva cercetători au reuşit să demonstreze că banii contează până la un anumit punct în viaţa noastră şi ce depăşea o anumită sumă – 75.000 de dolari anual – nu mai conta. Ceea ce ar însemna că miliardari precum Jeff Bezos sau Elon Musk nu pot fi mai fericiţi decât muritorii de rând. Lucru deloc adevărat!

Publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, în 2020, noul studiu legat de bani şi fericire are o concluzie cât se poate de clară: sentimentul de bunăstare şi satisfacţie poate creşte pe măsură ce se măreşte şi suma de bani deţinută.

Numit "Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year" (Bunăstarea creşte odată cu venitul, chiar şi după ce a fost depăşită suma de 75.000 de dolari pe an - n.r.), studiul a fost realizat de Matt Killingsworth, de la Şcoala de Afaceri Wharton din Universitatea Pennsylvania, cu ajutorul a 1.725.994 de răspunsuri colectate de la 33.391 de adulţi angajaţi din Statele Unite.

