Metoda care construieşte încrederea în sine a adolescenţilor, explicată de psihoterapeutul Simona Nicolaescu

Una dintre cele mai frecvent întalnite probleme regăsite în sesiunile unu la unu pe care le au terapeuţii cu adulţii este faptul că nu ştiu cum să se relaxeze, nu ştiu cum să rămână focusaţi şi nu ştiu cum să lucreze în mod eficient cu mintea lor. Aceste baze ar trebui să le formăm înca din copilărie, însa nu este prea tarziu nici la adulţi.

Este un mit să spui faptul că perioada copilariei este un timp lipsit de griji. Copiii se confruntă cu multe temeri, cum ar fi: teama de întuneric, teama de monştri, frica de abandon, teama de viitor, frica de a nu fi suficient de bun etc. Prin instruirea tinerilor să se concentreze pe un singur gând, sunet sau respiraţie, meditaţia îi sprijină să rămână prezenţi în acel moment în care sunt în siguranţă. Meditaţia şi mindfitness-ul îi poate ajuta pe copii să stea departe de ceea ce le este teamă şi aproape de un loc în care au putere şi control asupra vieţii lor.

Mindfitness-ul ajută tinerii să trateze tulburarile adolescenţei, prin echilibrarea emoţiilor conflictuale şi gestionarea stresului. Meditaţia întăreşte acceptarea de sine, construieşte încrederea, iar adolescenţii declară că sunt mai capabili să facă faţă presiunii, ca urmare a acestei practici.

Tehnicile de meditaţie şi de mindfitness concepute pentru copii îi ajută să se concentreze, astfel încât să se poată concentra mai bine asupra temelor. Artele marţiale, yoga şi alte tehnici care implică mişcări conştiente sunt deosebit de eficiente pentru a ajuta elevii să se relaxeze şi să se concentreze. Fără a fi surprinzator, s-a demonstrat că meditaţia îmbunătaţeşte performanţa elevilor în mediul academic şi în sport.

La un nivel mai subtil, copiii învaţă răbdarea, bunătatea, acceptarea şi generozitatea din meditaţie. Meditatia şi mindfitness-ul întăreşte relaţia copiilor cu sinele lor intern, conexiunea minte/ corp şi dezvoltarea propriei personalităţi - toate acestea făcându-i mai capabili să ducă vieţi mai pozitive şi să facă alegeri mai bune pentru ei înşişi.

5 beneficii ale meditaţiei în rândul copiilor:

Valorificarea minţii „maimuţă”

Natura minţii, atunci când sub condiţii de stres, este să sară de la un gând la altul exact ca o maimuţă. Dacă există tensiune, atunci mintea nu poate fi calmă.

Ai observat faptul că tinerii sunt atraşi de gadgeturi şi tehnologie, aşa cum noi nu am fost niciodată în tinereţe? Ei sunt provocaţi să gândească şi să răspundă mai repede decât oricând. Au capacitatea de a lua informaţii în megabiti, de a juca jocuri de viteză şi imaginaţie, de a naviga şi de a răspunde la o comunicare constantă online.

În plus faţă de aceste abilităţi, probabil că ţi-ai dori ca şi copilul tău să aibă capacitatea de a se concentra asupra unui singur lucru. Ai dori să fie capabili să rezolve probleme complexe şi să îşi ducă proiectele la finalizare.

Ce poţi face pentru a le insufla acest lucru?

Creativitatea copilului tău va curge cel mai bine atunci când mintea va fi eliberată de cerinţele tensiunilor şi stresului. Meditaţia le oferă o odihnă sănătoasă din „mintea maimuţelor“, astfel încât acestea să poată funcţiona mai eficient şi mai clar.

Pregătirea pentru provocările pubertăţii

Dacă ai un copil adolescent, probabil că ai constatat faptul că au emoţii puternice şi că sunt uşor de influenţat de societatea din jurul lor.

Meditaţia şi mindfitness-ul oferă adolescenţilor acces la un sentiment de stabilitate şi securitate interioară. Le permite acestora să înţeleagă înţelepciunea interioară pentru a-i ajuta să rămână centrati şi puternici atunci când au loc schimbările hormonale din organism.

Gestionarea stresului pentru succesul academic

Ai observat că atunci când eşti complet absorbit în a face ceva, cum ar fi să te joci cu un copil sau să priveşti un apus frumos, mintea nu este îngrijorată, supărată sau anxioasă? Când mintea este calmă, corpul este relaxat şi in acest fel corpul urmează mintea. Dacă mintea este lipsită de tensiune, ar funcţiona la cote maxime pentru performanţă, iar corpul ar fi sănătos. Nu asta vrei pentru copilul tău?

Câţi copii vezi încruntaţi şi stresaţi în timpul studiilor? Umerii lor devin strânşi, vederea se înrăutăţeşte, iar problemele de sănătate încep să se dezvolte. În mod ideal, toţi speram ca şi copiii noştri să aibă capacitatea de a progresa în viaţă, de a rezolva probleme complexe şi de a gândi creativ.

Meditaţia şi mindfitness-ul oferă copiilor libertatea de a sta departe de efectele negative ale stresului şi permite minţii să fie proaspete şi inspirate. Îi dă un mod de gândire expansiv şi relaxat, care poate ajuta la creativitate şi claritate.

Susţinerea dezvoltării emoţionale sănătoase

Copilul tău are emoţii puternice cum ar fi frustrarea sau frica? Este comună, prin etapele de dezvoltare pentru copii, să aibă tantrum-uri şi lacrimi. Vrem ca ei să navigheze cu usurinţă fără prea multă primejdie.

Copiii se simt adesea frustraţi sau iritabili atunci când lucrurile devin dificile, deoarece nu au învăţat încă virtutea răbdării. Un copil ar striga şi ar plânge pentru o jucarie în timp ce un şcolar se va opune daca i se va spune să facă ceva ce nu ii place.

Depăşirea fricii este o altă provocare pentru copii, pe masură ce cresc în această lume cu ritm rapid. Temerile, cum ar fi faptul că nu sunt acceptaţi în comunitate şi nu au prieteni, precum şi temerile primare ale morţii sau pierderea celor dragi, pot destabiliza copiii. Stabilitatea emoţională este esenţială pentru creşterea armonioasă a unui copil.

Meditaţia şi mindfitness-ul le permite copiilor să se întoarcă la ritmul lor natural şi îi ajută să facă faţă emoţiilor frustrării şi fricii. Ajută la echilibrarea întregului sistem prin susţinerea dezvoltarii emoţionale şi oferă odihnă minţii, astfel încât să nu fie copleşiti de sentimentele lor puternice.

Atingerea întregului potenţial

Prin meditaţie, copiii pot descoperi că există mult mai mult potenţial în viaţa lor, că stresul din viaţa lor reprezintă probleme minore pe termen scurt şi că acestea pot atinge un succes dincolo de visele lor.

Copilul de azi va deveni liderul viitorului şi va trebui să fie centrat, gânditor lateral puternic. Cele mai bune lucruri pe care le putem face pentru a-i sprijini sunt încurajarea acestora de a accesa potenţialul neexploatat din interior.

Simona Nicolaescu

www.simonanicolaescu.ro

Psihoterapeut, coach si sustinator al vietii echilibrate in Romania

Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile oamenilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta.

A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind fitness.

Lucreaza in sesiuni individuale cu angajatii din Romania pentru a ii ajuta sa duca o viata mai echilibrata din punct de vedere emotional, pentru a se bucura mai mult de viata pe care o au.

Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.

Desemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 8 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania.

Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".

