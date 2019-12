Test de cultură generală: De toată frumuseţea

1 Cine a creat faimoasa rochie cu trenă purtată de Audrey Hepburn în filmul „Sabrina“ (1954)?

a. Givenchy.

b. Dior.

c. Chanel.

2 Ce ţară s-a retras, după 57 de ani, din OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol), pe 1 ianuarie 2019?

a. Arabia Saudită.

b. Iran.

c. Qatar.

3 Ce echipă a câştigat Liga Campionilor, în finala de la Madrid, de pe 1 iunie 2019?

a. Liverpool.

b. Tottenham.

c. Real Madrid.

4 Cine a fost primul creator de modă haute couture?

a. Jacques Doucet.

b. Paul Poiret.

c. Charles Worth.

5 Cine este autorul expresiei: „Cel mai frumos machiaj al unei femei este pasiunea. Dar cosmeticele sunt mai uşor de cumpărat“?

a. Karl Lagerfeld.

b. Yves Saint Laurent.

c. Jean Paul Gaultier.

6 Pentru cine au fost create, iniţial, trencicoturile Burberry?

a. Pentru familia regală britanică.

b. Pentru ofiţerii britanici din Primul Război Mondial.

c. Pentru actorii care lucrau adesea în ploaie.

7 În octombrie 2019, guvernul indian a interzis exportul unui produs de bază, ceea ce a cauzat deficienţe în Bangladesh şi Nepal. Despre ce produs e vorba?

a. Grâu.

b. Usturoi.

c. Ceapă.

8 Ce film a câştigat Premiul Oscar în 2019?

a. „Green Book“.

b. „Bohemian Rhapsody“.

c. „Roma“.

9 În ce film a purtat Marilyn Monroe celebra rochie albă, cu care apare şi în fotografia făcută pe gura de ventilaţie de la metrou şi care a fost realizată de designerul William Travilla?

a. „Gentlemen Prefer Blondes“ / „Domnii preferă blondele“ (1953).

b. „The Seven Year Itch“ / „Şapte ani de căsnicie“ (1955).

c. „Some Like It Hot“ / „Unora le place jazul“ (1959).

10 Ce accesoriu emblematic purtat de regina Maria a României era creat la casa de bijuterii Cartier?

a. Verigheta.

b. Colierul cu safir.

c. Coroana.

11 Cine a câştigat Nobelul pentru Literatură în 2019?

a. Svetlana Alexievici.

b. Olga Tokarczuk.

c. Peter Handke.

12 În ce lună din anul 2019 a avut loc incendiul devastator de la Catedrala Notre Dame din Paris?

a. Aprilie.

b. Mai.

c. Iunie.

13 Cine este actualul şef de stat al Japoniei, după ce fostul împărat a decis să abdice, într-un gest istoric care nu s-a mai petrecut în ultimii 200 de ani?

a. Akihito.

b. Naruhito.

c. Hirohito.

14 Când au început protestele din Hong Kong, cunoscute şi ca mişcarea de modificare a legii anti-extrădare, care sunt încă în desfăşurare?

a. 15 martie 2019.

b. 15 mai 2019.

c. 15 august 2019.

15 În ce an a creat Chanel faimosul parfum Chanel No. 5?

a. 1911.

b. 1921.

c. 1931.

16 Cine a devenit în primăvara lui 2019 al şaselea preşedinte al Ucrainei?

a. Vladimir Putin.

b. Volodimir Zelenski.

c. Petro Poroşenko.

17 Ce designer a introdus în 1966 conceptul de Smoking Tuxedo pentru femei?

a. Oscar de la Renta.

b. Cristóbal Balenciaga.

c. Yves Saint Laurent.

18 Ce actriţă din serialul „Urzeala Tronurilor“ s-a căsătorit în 2019 cu actorul şi muzicianul Joe Jonas?

a. Sophie Turner.

b. Maisie Williams.

c. Emilia Clarke.

19 Câţi ani s-au împlinit, pe 4 iunie 2019, de la masacrul din Piaţa Tiananmen, din China?

a. 40.

b. 35.

c. 30.

20 Pentru cine a creat Christian Dior o colecţie specială, în 1956, numită „The Little Hut“?

a. Marilyn Monroe.

b. Grace Kelly.

c. Ava Gardner.

21 Ce designer a creat pentru prima dată, în anii '70, rochia petrecută (wrap dress)?

a. Diane von Furstenberg.

b. Mary Quant.

c. Alexander McQueen.

22 Cu cine a jucat Simona Halep finala turneului de la Wimbledon, din iulie 2019, competiţie pe care a câştigat-o după două seturi?

a. Caroline Wozniacki.

b. Serena Williams.

c. Sloane Stephens.

23 Cine a regizat filmul „La Gomera“, care a avut premiera în septembrie 2019 şi care este propunerea României pentru Premiile Oscar 2020?

a. Corneliu Porumboiu.

b. Cristi Puiu.

c. Radu Jude.

24 Cine a făcut o vizită oficială în România în perioada 31 mai-2 iunie 2019?

a. Papa Francisc.

b. Premierul japonez Shinzo Abe.

c. Preşedintele francez Emmanuel Macron.

25 Diamantul Galben Tiffany, unul dintre cele mai mari din lume, a fost descoperit în 1878, în...

a. Sierra Leone.

b. Africa de Sud.

c. Rusia.

26 Cine a fost numit, de revista „Forbes“, primul rapper miliardar din lume, în iunie 2019?

a. Eminem.

b. Kanye West.

c. Jay-Z.

27 Ce film a înregistrat cele mai mari încasări la nivel internaţional, în 2019?

a. „Joker“.

b. „Frozen II“ / „Regatul de gheaţă II“.

c. „Avengers: Endgame“ / „Răzbunătorii: Sfârşitul jocului“.



































































Răspunsuri corecte:

1. a. Givenchy.

2. c. Qatar.

3. a. Liverpool.

4. c. Charles Worth.

5. b. Yves Saint Laurent.

6. b. Pentru ofiţerii britanici din Primul Război Mondial.

7. c. Ceapă.

8. a. „Green Book“.

9. b. „The Seven Year Itch“ / „Şapte ani de căsnicie“ (1955).

10. b. Colierul cu safir.

11. c. Peter Handke.

12. a. Aprilie.

13. b. Naruhito.

14. a. 15 martie 2019.

15. b. 1921.

16. b. Volodimir Zelenski.

17. c. Yves Saint Laurent.

18. a. Sophie Turner.

19. c. 30.

20. c. Ava Gardner.

21. a. Diane von Furstenberg.

22. b. Serena Williams.

23. a. Corneliu Porumboiu.

24. a. Papa Francisc.

25. b. Africa de Sud.

26. c. Jay-Z.

27. c. „Avengers: Endgame“ / „Răzbunătorii: Sfârşitul jocului“.