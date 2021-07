Primul model transsexual pe coperta celebrei reviste „Sports Illustrated“, ediţia costumelor de baie FOTO

„Această copertă şi acest moment ne spun cum va arăta lumea în viitor. Sunt transsexual şi am crescut într-o lume în care nu a existat nicio reprezentare a acestui lucru în modă. Am ştiut că m-am născut într-o lume în care nu mă încadrez, aşa că a trebuit să creez o lume de care să aparţin. Am vrut doar să fiu văzut în lume şi să le spun oamenilor că persoane ca mine există şi sunt frumoase”, a declarat modelul în vârstă de 27 de ani.

Bloom şi-a urmat visul de a lucra în industria modei şi s-a mutat din Chicago la New York la vârsta de 17 ani. A fost refuzată la multe castinguri, până a fost descoperită întâmplător, într-un magazin din Soho. Aşa a început cariera ei de model, care include o apariţie în Vogue India sau campanii pentru H&M şi Levi’s.

