Melania Trump continuă să impresioneze cu apariţiile din Anglia: cum arată rochia de 7 mii de dolari purtată la cina cu prinţul Charles

După cum a obişnuit, Melania Trump a avut o apariţie fermecătoare la cina de la Palatul Winfield de marţi, 4 iunie. Prima-doamnă şi-a schimbat ţinuta de zi şi a optat, de această dată, pentru o rochie roşie, de la Givenchy, scrie Daily Mail.

Melania Trump i-a fost alături soţului ei, Donald Trump, la cina specială din cea de-a doua zi a vizitei din Marea Britanie, unde invitaţi speciali au fost Prinţul Charles şi soţia sa, Camilla, Ducesa de Cornwall.





Prima-doamnă a Statelor Unite a reuşit şi de această dată să atragă toate privirile cu rochia lungă, pentru care a plătit 7,124 de dolari, la care a accesorizat o pereche de cercei cu diamante. Pentru această ţinută, prima-doamnă a avut o coafură în valuri lejere.

Rochia din crep de mătase de culoare roşie include o porţiune, în zona pieptului, cu aplicaţii din paiete şi are mâneci lungi, stil capă cu deschizături, care cade ca o fustă lungă dreaptă şi este terminată cu o inserţie din satin, per total fiind un look fluid, lejer.

Nu se ştie încă dacă prima-doamnă se inspiră din stilul Ducesei Meghan, care adoră rochiile stil capă, notează Femail Fashion Finder.

Melania s-a fotografiat cu Prinţul de Wales şi Ducesa de Cornwall, imagini în care arată fericită şi relaxată. Camilla, de asemenea, a purtat o rochie lungă, însă albă, cu mâneci trei sferturi şi inserţii argintii, semnată de una dintre creatoarele ei de modă favorite, Fiona Clare.

Melania şi Donald Trump şi-au început pe 3 iunie vizita de stat în Marea Britanie. În cea de-a doua zi a vizitei, prima-doamnă a optat pentru ţinuta de zi, la întâlnirea cu Theresa May, pentru o fustă din piele, midi, peste care a purtat un palton crem, accesorizat cu o curea neagră, geantă şi pantofi stiletto în aceeaşi nuanţă.

La întâlnirea cu Regina Marii Britanii şi cu Ducii de Cornwall , la Palatul Buckingham, Melania Trump a atras şi de această dată toate privirile cu un costum alb cu detalii bleumarin (curea şi guler), creat special pentru această ocazie de brandul Dolce & Gabbana. La banchetul de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham în cinstea vizitei cuplului prezidenţial, Prima-doamnă a Statelor Unite a optat pentru o rochie Dior Haute Couture din crep de mătase crem, cu detalii din tul de mătase. Ea şi-a accesorizat ţinuta cu mănuşi lungi albe.

