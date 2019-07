Cum se naşte un creator de modă în România

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, prin Departamentul Modă-Design Vestimentar, este o pepinieră prolifică şi recunoscută de designeri talentaţi. An de an are loc Gala UAD FASHION DESIGN, cu scopul de realizare a unei conexiuni între absolvenţi şi profesioniştii din modă, legătură vitală pentru un tânăr care vrea să-şi construiască un nume în domeniu.

Lucian Broscăţean este unul dintre cei mai buni creatori de modă români care a rămas alături de tinerii studenţi UAD Cluj în calitate de Conferenţiar universitar doctor al Departamentului Modă-Design Vestimentar. A experimentat etapele devenirii unui profesionist în modă şi înţelege perfect aspectele acestei provocări.

„Ediţia aniversară a Galei UAD Fashion Design a fost un moment de sărbătoare pentru toţi cei implicaţi. 25 de colecţii, 13 de Licenţă şi 12 de Masterat au defilat pe podiumul lung de 18 m şi în spaţiul scenografic conceput de domnul Matei Miko (n.r. red. - producătorul celor 25 de gale). Anul acesta, împreună cu doamna Prof.univ.dr. Elena Basso Stănescu am coordonat toate colecţiile şi vă pot spune că s-a pus accentul pe o eleganţă sofisticată, pe o înţelegere a structurii interioare a pieselor vestimentare, pe cercetare la nivel de manipulare a suprafeţelor textile şi pe o coerenţă vizuală care să fie actuală. Majoritatea colecţiile au fost transpuse în fabrici şi ateliere care sprijină demersurile noastre”, ne-a precizat acesta.

Expoziţia aniversară GALA UAD FASHION DESIGN 25 DE ANI, curator Conf.univ.dr. Lucian Broscăţean, a fost deschisă până la 14 iulie în Sălile Universale de la parterul Palatului Bánffy ale Muzeului de Artă Cluj-Napoca./ credit foto Andrei Budescu

Legătura vitală dintre academic şi industrie

Munca unui viitor designer nu se rezumă la studii, de aceea Gala UAD se profilează ca un „organism viu”, după cum îl descrie Broscăţean, care racordează proiectele academice cu industria modei şi cu industriile creative. „Dacă ne gândim la procentul ridicat de angajabilitate, la faptul că mulţi studenţi şi absolvenţi, prin diferite tipuri de burse sau internship-uri, au lucrat sau lucrează la brand-uri precum Irina Schrotter, Cristina Săvulescu, SEEN Users, Maria Lucia Hohan, Rhea Costa, Ann Demeulemeester, Meadham Kirchhoff, AF Vandevorst, Bruno Pieters, Iris Van Herpen, Gareth Pugh, Erdem, Ashish, Barbara i Gongini, H&M, aceste aspecte nu fac decât să sublinieze relevanţa proiectelor”, punctează Lucian Broscăţean.

Irina Schrotter şi Lucian Broscăţean pe catwalk-ul Mercedes-Benz Fashion Week, după prezentarea colecţiei primăvară-vară 2013 la Berlin, în Germania. Foto Arhiva Adevărul

De altfel, din proprie experienţă, actualul designer şi conferenţiar universitar doctor consideră că ajutorul oferit unui absolvent este esenţial. Şi a avut la rândul său un parcurs care l-a adus azi în punctul de a ajuta. Colecţia sa de diplomă a fost realizată cu sprijinul Jolidon şi Iason/Românoexport, apoi a urmat colaborarea cu Irina Schrotter, din 2011-2017, pe poziţia de director creativ al brandului, experienţe care l-au făcut să înţeleagă mecanismul din spatele unui brand internaţional.

Mă bucur ori de câte ori un designer român are succes şi tot ce se întâmplă în ultimii ani ca vizibilitate pe social media a ajutat mult să se promoveze designul MADE IN RO. Lucian Broscăţean, Conf. univ. dr.UAD Cluj

„Bilet” către succes

Din 2017, din ipostaza de cadru didactic, Broscăţean a fructificat colaborarea cu Irina Schrotter printr-un proiect de practică concretizat în 10 burse oferite semestrial, prin care masteranzii UAD beneficiază de experienţă în cadrul brandului şi fac internship-uri plătite. Important este că din ce în ce mai multe branduri vor să se implice în astfel de proiecte de practică, printre care Jolidon, Cristina Săvulescu/Seen Users, Concepto, Kraft Made, Nissa etc.

Creatoarea de modă Irina Schrotter, iniţiatoare a Romanian Fashion Week de la Iaşi, este de părere că designerii consacraţi au obligaţia morală de a ajuta tinerele generaţii de aspiranţi la o carieră în domeniul modei, pentru ca la nivel social să apară posibilitatea de a returna societăţii ceea ce ţi s-a oferit la debut. În opinia sa, ideea de „a da înapoi” trebuie să existe, indiferent că ajutorul a însemnat o scenă pe care să-ţi prezinţi colecţia fără costuri, un atelier în care să-ţi realizezi colecţia, şansa de a căpăta experienţă în industria de profil alaturi de un designer cunoscut etc. Bineînţeles, există şi o parte pragmatică a procesului: cu cât fenomenul de design românesc va fi mai efervescent, cu atât toţi cei din industrie vor avea de câştigat.

E o bucurie să văd designeri care au privit cu emoţie scena de la Romanian Fashion Week de la Iaşi, să fie premiaţi acolo ca absolvenţi şi, mai târziu, să colaborez cu ei în calitate de designeri sau cadre universitare ale facultăţii de la Cluj. Irina Schrotter, creatoare de modă

Schrotter a realizat de acum 20 de ani, când a avut loc prima ediţie a Săptămânii Modei de la Iaşi, că vor avea mai multe şanse de a reuşi dacă vor convinge că sunt valoroşi şi că merită să fie sprijiniţi. „De unul singur e mult mai greu, şi spun asta în deplină cunoştinţă, după ce am luptat ani de zile să devin un brand important pe piaţa românească. Uitându-mă în urmă am realizat că pentru generaţia tânără este din ce în ce mai greu să penetreze structurile de interese ale unei părţi a presei sau ale pieţei”, explică designerul.

Creaţii din cadrul expoziţiei aniversare GALA UAD FASHION DESIGN 25 DE ANI, curator Conf.univ.dr. Lucian Broscăţean/ credit foto Andrei Budescu

„Cei mai promităţori viitori designeri au şansa de a lucra împreună cu echipa mea, direct cu directorul artistic, stiliştii, modelierii, confecţionerii. Apoi, şansa de a pune întrebari unor profesionişti cu peste 30 de ani de experienţă în domeniu. Nu în ultimul rând, bursele reprezintă şi o susţinere financiară, exerciţiul fiind remunerat”, adaugă Schrotter. Anul acesta a acordat suplimentar sprijin pentru realizarea colecţiilor de dizertaţie pentru doi masteranzi care au venit în fabrica Schrotter şi au lucrat la tipare împreună cu echipa. Echipă, care, de un an de zile, are doi designeri nou angajaţi în echipa de design, selectaţi din prima promoţie de la UAD cu care creatoarea de modă a colaborat.

„Nu eşti prezent în lumea modei, nu exişti”

Kiss Gyöngyvér şi Evelyne Lőrincz sunt două dintre talentele de la Cluj care şi-au „muncit” colecţiile în atelierele Schrotter. Ambele sunt recunoscătoare că beneficiază de susţinerea industriei, mai ales că aceasta necesită mulţi profesionişti, cu diferite aptitudini şi cunoştinţe, nu doar designeri vestimentari.

Gyöngyvér este de părere că Gala UAD, unde a participat cu colecţia „Les Temps Perdu” - colecţie în are amintirile trecutului se trezesc într-o manieră proustiană, datorită gustului de ciocolată, corespondenţii vizuali fiind ambalajele de ciocolată şi de dulciuri din colecţia proprie, scanate şi prelucrate cu diferite tehnici computerizate -, „reprezintă primul măsurător al studentului în domeniul modei, iar pentru mulţi, această prezentare rezultă în primele angajări în domeniu”.

Este important să fii la zi cu tendinţele, dar nu tendinţele trebuie să-ţi influenţeze munca sau conceptul colecţiei. Evelyne Lőrincz, designer

La rândul ei, Evelyne Lőrincz, care a reţinut atenţia în cadrul Galei cu colecţia caracterizată de feminitate şi romantism „La Femme D’intérieur”, realizează că interacţiunea cu oameni diferiţi din domeniu este cea care stimulează creativitatea. Tocmai de aceea, după o vreme în care se va concentra pe portofoliul propriu, speră să plece din ţară pentru ca mai apoi să revină cu un bagaj consistent de experienţă.

Ţinutele relaxate şi romantice realizate de Evelyne Lőrincz în cadrul colecţiei „Femme d’Interieur”/ credit foto Costruţ

„Ca student ştiu că talentul nu e de ajuns, remarcă Gyöngyvér. „Majoritatea regulilor artei sunt valabile şi în domeniul modei: dacă nu eşti prezent în lumea modei/artei, nu exişti. Nu <<te descoperă>> nimeni. Ca să ajungi profesionist apreciat, trebuie să creezi continuu, să găseşti acele mijloace prin care ajungi în vizorul domeniului. Când vine vremea, trebuie să ştii să recunoşti momentul şi locul potrivit. În plus, este important construirea unui network larg şi funcţional.” Bineînţeles, asta implică şi ocaziile oferite de moda internaţională: participarea la cât mai multe concursuri, înscrierea la diferite programe de internship şi de plasament.

Este esenţial să înţelegem nevoile şi aşteptările consumatorilor de modă: să creăm piese purtabile cu elemente novatoare pentru o scală mai largă de cumpărători. Kiss Gyöngyvér, designer

Printuri pline de culoare şi strălucire în colecţia „Les Temps Perdu”, realizată de masteranda Kiss Gyöngyvér/credit foto Costruţ

Cât despre tinerii designeri care nu au şansa de a primi girul „consacraţilor”, adesea îşi încearcă norocul prin intermediul reţelelor de socializare (Instagram, siteuri internaţionale specializate etc), şi astfel reuşesc să se facă remarcaţi. „Generaţia Z este o generaţie cu foarte multe resurse, o generaţie descurcăreaţă, care este capabilă să recunoască posibilităţile oferite de graniţele deschise, de programele internaţionale”, punctează Kiss Gyöngyvér.

