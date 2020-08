Top 10 combine frigorifice sub 3000 lei

Dacă odinioară străbunii obişnuiau să folosească sarea din plin pe post de conservant natural sau făceau dulceţuri şi compoturi din tot ceea ce însemna fructe şi/sau legume, combina frigorifică ne oferă marele beneficiu de a ne păstra alimentele proaspete, gustoase şi sănătoase pentru mai mult timp, fără a fi necesară utilizarea unor condimente sau a unor produse extra.

De altfel, numărul combinelor frigorifice solicitate de către utilizatori este în plină ascensiune, dat fiind nevoile tot mai diverse şi evoluţia tehnologică tot mai amplă.

Astfel, noile modele de combine frigorifice vin cu un design fiabil şi elegant, uşor de integrat în orice bucătărie (şi nu numai), pe post de accesoriu multifuncţional, cât şi drept element de decor.

Cel mai important aspect rămâne destinaţia acesteia, fără care de altfel nimic nu ar mai fi la fel.

Diferenţa dintre un frigider şi o combină frigorifică

Foarte multe persoane asimilează combina frigorifică cu frigiderul. Ori în aparenţă cele două electrocasnice sunt destul de similare, cel puţin în ceea ce priveşte aspectul.

Puţini ştiu însă că o combină frigorifică este deseori cu mult peste performanţele şi avantajele unui frigider, dat fiind că o combină figorifică pune mai mult accent pe tot ceea ce înseamnă tehnologie de refrigerare.

Astfel, în cazul combinelor frigorifice, congelatoarele sunt de nelipsit şi sunt mai mari şi mai bine compartimentate, pe când unele frigidere deţin astfel de compartimente mici şi înguste sau unele modele de frigidere sunt prevăzute chiar şi fără congelator. De altfel, pentru acele frigidere fără un congelator, singura soluţie în caz de nevoi ar fi achiziţia unei lăzi frigorifice. Aceasta de altfel este dedicată sistemului de refrigerare la temperaturi extrem de scăzute şi vizează cantităţi extrem de mari de alimente.

Practic, o combină frigorifică este alegerea perfectă între frigider şi o ladă frigorifică, punându-ţi la dispoziţie tot spaţiul de care ai nevoie şi diferite compartimente generoase pentru toate nevoile tale.

De ce aspecte să ţii cont atunci când îţi achiziţionezi o combină frigorifică

Diferenţa de preţ între frigidere şi combinele frigorifice sunt relativ minore, însă diferenţele pot fi remarcate din prisma aspectelor tehnice sau a performanţelor. De altfel, criteriile de alegere a unei combine frigorifice sunt relativ similare cu cele ale unui frigider, excepţie făcând deseori tehnologia de refrigerare integrată sau numărul compartimentelor din congelator.

Dimensiunea şi destinaţia de uz

Dimensiunea şi destinaţia de uz pot fi un punct de plecare şi răspunsul la faptul dacă ar trebui să te orientezi către un frigider clasic sau către o combină frigorifică.

Combinele frigorifice vin de regulă cu dimensiunile obişnuite ale unui frigider de dimensiuni normale (adică un frigider mare). Asta înseamnă că vorbim de un aparat electrocasnic destul de generos din punct de vedere al dimensiunilor, care va necesita în mod evident un spaţiu pe măsură. De altfel, chiar dacă bucătăria ta nu dispune de suficient spaţiu, ai putea poziţiona cu succes combina frigorifică în camera de zi, cu condiţia ca aceasta să fie cât se poate de silenţioasă pentru a evita desconfortul atunci când te relaxezi sau te odihneşti.

Cu toate acestea, nu toţi sunt dispuşi să facă compromisuri şi să depoziteze un astfel de produs electrocasnic oriunde în încăpere, ci vor să păstreze o ordine firească a lucrurilor.

În acest caz poate este mai indicat să te orientezi către un frigider de dimensiuni ceva mai reduse, lucru aplicabil şi în cazul în care nu ai o familie numeroasă şi dacă nu obişnuieşti să găteşti cu o frecvenţă foarte ridicată.

Tehnologia utilizată

Una dintre principalele performanţe pe care le au majoritatea combielor frigorifice este tehnologia de răcire cu care vin în dotare.

Astfel, poţi alege pentru tehnologia NoFrost care previne acumularea de gheaţă şi îngheţarea excesivă a alimentelor, dar şi pierderea vastelor proprietăţi pe care acestea le au. De altfel, cea mai superioară alegere din acest punct de vedere este tehnologia Full NoFrost, care se aplică întregului ansamblu, nu doar în cazul congelatorului, aşa cum se întâmplă în cazul frigiderelor dotate cu congelator şi cu tehnologie NoFrost.

Eficienţa

Când vorbim de eficienţă ne vom referi în mod evident la eficienţa energetică. Cea mai bună combină frigorifică este în mod avident aceea care are o clasă energetică superioară şi care va avea un consum mai redus, cu cât clasa energetică este mai mare. Fără nicio îndoială, cea mai bună combină frigorifică are eficienţă A+++ şi un consum chiar sub 90 kWh/an.

Funcţii extra

Combinile frigorifice din prezent au fost duse cu totul şi cu totul la un alt nivel, dat fiind că şi locuinţa noastră nu mai e ce era acum 50 ani, mai mult sau mai puţin.

De altfel, noile modele îţi permit să te bucuri de performanţe aşa cum nu ai visat niciodată, precum funcţia Wifi integrată care te ajută să menţii controlul chiar şi de la distanţă, funcţia specifică de autodiagnosticare ce îţi semnalează atunci când există defecţiuni sau probleme.

Top 10 combine frigorifice sub 3000 lei

Pentru că oricine are nevoie de o combină frigorifică bună, şi pentru că nu toată lumea îşi permite o investiţie ridicată sau există persoane care au în plan un vast proces de amenajare a locuinţei şi/sau a bucătăriei, v-am pregătit 10 sugestii de combine frigorifice pentru un buget redus sau sub 3000 lei. Iată-le!

1. Combina frigorifică Heinner HC-H273BKA+, 273L, Clasa A+ (Negru)

Persoanele non-conformiste şi cele care-şi doresc o combină frigorifică cât se poate de clasică, dar totuşi inedită, modelul Heinner în versiunea All Black poate fi cea mai potrivită alegere.

Preţul de vânzare al acestei combine frigorifice este sub 1200 lei, un preţ mai mult decât rezonabil de altfel.

În materie de tehnologie integrată, combina frigorifică Heinner HC este alcătuită din cele două compartimente cu uşile aferente şi respectiv o capacitate a congelatorului de 68 litri.

Oferă atât un consum redus de energie, cât şi un zgomott aproape imperceptibil, fiind ideal pentru orice familie.

2. Combina frigorifică cu două uşi Heinner HF-V213A+, 213 l, No Frost, termostat reglabil (Alb)

O alegere ceva mai clasică dar şi mai economică este varianta Heinner HF-V213. Aceasta este de altfel cel mai ieftin model din acest top, a cărui preţ este situat sub pragul de 100 lei.

Corpul combinei este de asemenea clasic, alcătuit din cele două compartimente, şi deţine un frigider cu volum net de 171 litri, cât şi un congelator cu volum de 42 litri.

Este de altfel alegereaa ideală pentru o familie redusă sau pentru o încăpere pretenţioasă din punct de vedere al spaţiului.

3. Combina frigorifică LDK CF 261 Wine Red, Clasa A+, Capacitate 244 l (Roşu)

De o capacitate destul de generoasă te poţi bucura alegând şi combina frigorifică LDK CF 261, o combină frigorifică la fel de îndrăzneaţă ca şi cea prezentată pe primul loc al topului.

De altfel, acest model este disponibil în 3 variante de culoare, aşa că te poţi orienta şi către alte nuanţe pe care le consideri adecvate stilului de pe amplasament şi preferinţelor personale.

Congelatorul este poziţionat în mod clasicc, la partea inferioară, şi are o capacitate de 63 litri şi 3 compartimente.

Este o combină aparent non-zgomotoasă, datorită emisiilor cu o intensitate de cel mult 41 dB.

4. Combina frigorifică LG GBB62DSHZN, 384L, No Frost, Compresor Inverter, Smart Diagnosis, WiFi, Clasa A++ (Gri)

Pentru toţi cei pasionaţi de tehnologie şi performanţe la superlativ pe care le poţi avea cu o investiţie directă sau în rate, sub 3000 lei, care este în topul performanţelor faţă de celelalte opţiuni, nu este nimeni alta decât modelul oferit de LG.

Această combină frigorifică vine cu o tehnologie aparte şi anume compresorul invertor, care prelucrează masele de aer şi le distribuie uniform de-a lungul întregii combini frigorifice. De altfel, această tehnologie ajută la o economie şi mai ridicată de energie, având un consum anual de 270 kWh.

Este dotată cu ecran LCD care permite controlul facil al temperaturii, setarea unei alarme împotriva copiilor sau a “musafirilor nepoftiţi”, Wifi etc. iar sistemul de răcire este NoFrost.

5. Combina frigorifică Liebherr CP 4313, 308 l, Clasa A+++, SmartFrost, Duo Cooling (Alb)

O alegere tot din categoria de top la capitolul performanţe, dar pentru un buget mai redus faţă de combina frigorifică prezentatp anterior este modelul LG GBB62DSHZN.

Această combină frigorifică este de asemenea un accesoriu inteligent pentru o locuinţă de ultimă generaţie sau pentru proprietarii ce-şi doresc să se bucure de un confort deplin.

Combina frigorifică LG vine cu un sistem dublu de răcire ce acţionează individual asupra celor două compartimente din alcătuire (frigide şi congelator).

Este dotată şi cu un sistem de răcire SmartFrost care permite prestabilirea unor programe unice şi perfecte pentru menţinerea alimentelor în perfectă stare, cât mai mult timp, dar şi cu un panou de comandă electronic prin intermediul căruia să o puteţi seta cu uşurinţă.

6. Combina frigorifică Beko RCNA406I30XB, 362 L, Clasa A++ (Inox)

Pentru cei care preferă combinele frigorifice din inox am pregătit de asemenea câteva sugestii, printre care şi această combină populară de la Beko, una dintre cele mai bine vândute combine frigorifice ale momentului.

Este o combină frigorifică cu o eficienţă energetică de top şi un consum anual de doar 282 kWh.

O noutate despre care putem vorbim este compartimentul special de 0℃ care permite o conservare în perfectă stare a alimentelor, în special a ceror cu un grad ridicat de perisabilitate.

7. Combina frigorifică Samsung RB29FDRNDSA/EF, 288 l, No Frost, Clasa A+, Argintiu

Fanii Samsung se pot bucura şi de o combină frigorifică sub numele aceluiaşi brand, pentru că nici de aceasta dată nu lasă loc de compromisuri la performanţe.

Combina frigorifică Samsung oferă o capacitate generoasă de 288 l şi funcţii diverse pentru un confort amplu (sistem de alarmare la uitarea uşii deschise, sistem de reglare electronică a temperaturii, funcţii de congelare şi răcire rapidă etc.).

Nu lipsesc rafturile din sticlă securizată sau raftul cu glisare, care face întreaga experienţă de umblat la frigider mult mai sigură şi mai uşoară.

De altfel, vine la pachet cu o garanţie de 10 ani, afişaj digital şi suport pentru dar şi tehnologie NoFrost şi iluminare Led.

8. Combina Frigorifică SAMSUNG RB37J5800SA/EF, No Frost, 367l, Clasa A+ (Inox)

Pentru o mică diferenţă de preţ vă puteţi bucura de acelaşi aspect elegant şi de aceleaşi facilităţi de ultimă generaţie oferite de combina Samsung.

Această versiune are cea mai mare capacitate internă de până acum, fiind mai mult decât ideală pentru spaţiile mari şi pentru familiile cele mai numeroase.

Combina vine dotată cu tehnologia de păstrare a fructelor şi legumelor mereu fresh, diferite niveluri de răcire şi sistem care previne îngheţarea alimentelor şi deteriorarea acestora.

Vine însoţită şi de o funcţie specială pentru vacanţele tale în care să nu duci grija alimentelor şi a electrocasnicelor, cât şi cu funcţia de super răcire, totul cu un consum redus de energie.

9. Combina frigorifică Albatros CFX34A+, 273 L, Clasa A+ (Inox)

Din sfera combinelor frigorifice mai accesibile am mai ales pentru tine şi modelul produs de Albatros. De altfel este un model clasic pentru oameni obişnuiţi, dar cu o capacitate internă generoasă şi cu o clasă energetică cu un consum redus.

De altfel, exteriorul este realizat dintr-un inox veritabil, lucru ce permite o mentenanţă uşoară şi prevenirea unor zgârieturi inestetice.

Este prevăzută cu termostat clasic intern de reglare a temperaturii, şi cu mecanism de acces reversibil, asemeni picioarelor care vă permit să o încadraţi perfect în orice spaţiu.

10. Combina frigorifica Candy CCBS6182WH, 300 L, A++ (Alb)

Şi pentru o investiţie minimă peste modelul prezentat anterior puteţi dispune de o capacitate cu până la 27 litri mai generoasă. Aceasta poate întotdeauna diferenţa, mai ales atunci când aveţi în plan momente de răsfăţ mai speciale.

Combina frigorifică Candy are un consum anual de 168 kWh şi o limită de zgomot de 43 dB. De altfel, această combină frigorifică are 3 şi respectiv 4 compartimente de refrigerare, alături de o serie de rafturi din sticlă durabilă care vă permit gestionarea alimentelor cu cea mai mare uşurinţă.

În concluzie, nu trebuie să fii specialist ca să alege o combină frigorifică de calitate şi potrivită nevoilor tale, la un buget redus. Acest top 10 îţi pune la dispoziţie o gamă variată care nu va impune compromisuri financiare crescute, fiind alegerile ideale atât pentru amplasamentele şi familiile mici, cât şi pentru cele mai generoase.