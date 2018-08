Test drive Mazda MX-5 Takumi

Veţi auzi, pe mai toată lumea, că micuţul roadster nipon trebuie luat obligatoriu cu propuslorul aspirat de 2 litri. În curând, aceste voci vor fi extrem de fericite că va exista un MX-5 de 180 CP.

MX-5 Takumi este doar un pretext, unul de a urca iarăşi la volanul acestei mici bijuterii mecanice. De la prima întâlnire cu noua generaţie MX-5 am fost impresionat de propulsorul asta ”mic” de 1.5 litri care trimite la puntea spate 131 CP la 7.000 rpm şi 150 Nm la 4.800 rpm. 7.000 rpm, cutie manuală cu 6 trepte cu o timonerie de vis şi un pedalier pe măsură, propulsie, 975 kg... detalii care nu prea mai există astăzi pe o maşină de serie.

Takumi aduce exclusivitatea unei serii limitate. Iar aici este vorba despre soft top-ul de culoarea cireşei putrede, o nuanţă exterioară Gri Machine şi tapiţerie din piele bej care este completată de tuşe din aceeaşi culoare pe feţele interioare ale portierelor şi pe planşa de bord. O serie limitată care mai include şi jante de aliaj de 16 inch... totul pentru 25.620 euro.

Pentru că am epuizat partea administrativă, aş vrea să revin puţin la micuţul propulsor care manifestă o poftă senzaţională de a ura în ture, şi care parcă este puţin mai melodios decât cel de 2 litri. O suspensie perfectă pentru un roadster. Perfectă pentru că are supleţea necesară unei filtrării rezonabile a imperfecţiunilor din suprafaţa de rulare, chiar şi acel ruliu, care de unii poate fi considerat prea amplu pentru un ”model sport”, nu face altceva decât să comunice celui de la volan câte grade de libertate mai are până intervin legile fizicii să afecteze traiectoria.

Timpul necesar plierii soft top-ului va fi un indicator al dexterităţii celui de la volan... operaţiunea poate fi efectuată sub 5 secunde. Şi când te gândeşti că urban consumă undeva la 7,5 litri... dacă eşti ceva mai agitat... cu alte cuvinte Perfect!

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Mazda MX-5 Takumi

Motor – aspirat, L4, 1.496 cmc, 131 CP @ 7.000 rpm, 150 Nm@4.800 rpm. / Transmisie – cutie manuală, 6 trepte, propulsie / Performanţe – 204 km/h v.max, 0-100 km/h în 8,3 secunde / Portbagaj – 130 litri / Rezervor – 45 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 3.915/ 1.730/ 1.235, ampatament – 2.315 / Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 7,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 25.620 euro