Primul contact cu Renault Austral, unul din pilonii constructorului francez din segmentul compact

O avalanşă de premiere în curtea constructorului francez. Cu noul Renault Megane E-Tech EV ne-am întâlnit acum 3 săptămâni, iar primul test l-aţi putut citi în săptămânalul Weekend Adevărul. Acum o săptămână ne-am întâlnit în mare secret cu noul Renault Austral într-un studio din Paris.

Cine este Renault Austral

Renault Austral este un SUV de clasă compactă, îl înlocuieşte în gama constructorului francez pe Renault Kadjar. Din declaraţiile francezilor, este un model extrem de important pentru ei, este modelul care are misiunea de a readuce Renault pe primele locuri la vânzări în clasa compactă.

Este primul model Renault construit pe a treia generaţie a platformei CMF-CD, o platformă dezvoltată în interiorul alianţei. Modelul va fi produs în fabrica din Palencia, Spania. Comenzile pentru noul Renault Austral vor fi deschise la mijlocul acestui an, iar primele modele vor fi livrate în toamnă. Să vedem ce vor primi cei care vor comand acest model.

Vorbim despre un SUV cu o lungime de 4,51 metri, o lăţime de 1,83 metri, o înălţime de 1,62 metri. Ampatamentul noului model este de 2,67 metri, garda la sol este de 170 mm, iar masa modelului pleacă de la 1.373 kg. A trecut ceva vreme de când nu am mai văzut un model compact cu o masă atât de mică.

Da, Renault Austral şi Nissan Qashqai folosesc aceeaşi platformă, dar asemănările dintre cele două modele se opresc aici, iar asta a fost una dintre primele surprize plăcute. Sunt atât de diferite cele două modele încât nu ai fi tentat să crezi că sunt produsele aceleiaşi alianţe.

Estetic, Austral preia în mod firesc tema afişată de noul Megane E-Tech EV, caroseria este mult mai expresivă în realitate, în mod ciudat, fotografiile nu prea îl avantajează pe Austral. Dar asta probabil ar trebui să fie o temă de meditaţie pentru designeri.

Grupuri optice full LED, iar farurile sunt, în versiunile superioare de echipare Matrix LED.

Acces bun în maşină, spaţiu corect pentru locurile faţă cu un parfum sportiv, un aer de cockpit datorită tunelului median ceva mai înalt. Locurile spate oferă spaţiu suficient la picioare graţie banchetei spate culisate, persoanele înalte ar putea găsi spaţiu limitat la nivelul capului. Portbagajul are un volum de 430 litri pentru versiunea E-Tech Hybrid cu banchetă fixă, sau 500 litri pentru versiunea mild-hybrid. Dacă se alegea opţiunea banchetă culisată, volumul portbagajului poate ajunge la 555 litri pentru versiunea E-Tech şi 575 litri pentru mild-hybrid.

Modelul va fi disponibil în şase niveluri de echipare – Equilibre, Evolution, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic şi Iconic Esprit Alpine. Aici merită reţinut detaliul ”Alpine”. Da, nivelurile sport de echipare nu se vor mai numi RS Line ci Esprit Alpine. Uşor, RS şi RS Line vor fi eliminate din gama Renault, fiind înlocuite de versiunile Alpine.

O planşă de bord similară celei din Megane E-Tech EV, un tablou de bord compus dintr-un display landscapede 12.3 inch cu o rezoluţie de 1920x720 şi un display portret dedicat sistemului infotainment de 12 inch cu rezoluţie 1250x1562. În spatele display-urilor se află sistemul de operare Google Automotive Services. Update-urile sistemului se vor face automat, over the air. Renault Austral integrează şi noul head-up display dezvoltat de constructorul francez, unul cu o suprafaţă de 9.3 inch cu proiecţie direct pe ecran şi care afişează nu doar informaţii despre viteză cât şi cele ale navigaţiei sau limitările de viteză.

Selectorul cutiei de viteze s-a mutat pe coloana de direcţie, ceea ce a permis o libertate mare la nivelul tunelului median. Aici regăsim o punte culisată care integrează o zonă de încărcare wireless pentru telefoane mobile, iar sub aceasta un spaţiu generos de depozitare. Un astfel de spaţiu se mai găseşte şi sub cotiera centrală. Evident, ne-am întâlnit cu versiuni superioare de echipare, cu toate acestea am putut remarca un salt la nivelul calităţii materialelor. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre sistemele audio, cel de bază este Arkamys, iar vârful de gamă este semnat de Harman Kardon.

Revenind la platforma CMF-CD, Austral oferă sistemul 4Control, ceea ce promite o manevrabilitate, în special urbană, foarte bună pentru SUV-ul francez. Noua platformă oferă punţii spate libertatea de a vira cu până la 5 grade, în trecut aceasta putând vira cu până la 3,5 grade. Sistemul funcţionează ca în trecut, până la viteze de 50 km/h, puntea spate virează în sens opus celei faţă, iar peste 50 km/h, sistemul poate comanda o virare cu până la 1 grad în aceeaşi direcţie cu puntea faţă. Cel de la volan are o libertate mai mare de a calibra răspunsul sistemului 4Control, dacă în trecut erau disponibile trei trepte de reglare, acum are la dispoziţie 13 setări pentru a calibra răspunsul sistemului în funcţie de stilul de condus.

Motorizări

E-TECH Hybrid 160 sau 200 CP – 400V

Vorbim despre un sistem E-Tech similar celui de pe Captur E-Tech, doar că trebuie să punctăm câteva evoluţii tehnice majore. Propulsorul termic este acum un 1.2 litri turbo, un propulsor nou care a avut ca punct de plecare motorul de 1 litru în trei cilindri disponibil şi pe gama Dacia. Pentru că noul propulsor oferă mai mult cuplu motor decât propulsorul aspirat de 1.6 litri de pe Captur, a fost nevoie şi ranforsarea rapoartelor din cutie, acestea putând ”îndura” până la 400 Nm. Propulsorul termic dezvoltă 96 kW şi 205 Nm, motorul electric dezvoltă acum 50 kW şi 205 Nm, iar cutia de viteze are 7 rapoarte – două dedicate modului EV şi 5 pentru modul hybrid. Şi capacitatea bateriei a crescut puţin, vorbim acum de un acumulator de 1.7 kWh/400V. Sistemul este disponibil atât în versiune de 160 CP cât şi 200 CP. Repriza de la 80 la 120 km/h pentru versiunea de 160 CP durează 6,8 secunde, iar pentru versiunea de top sunt necesare 5,9 secunde. Renault promite un consum mediu de 4,6 litri şi emisii de 105 g/km CO2.

Mild Hybrid Advanced 130 CP – 48V

Sistemul foloseşte acelaşi nou propulsor de 1.2 litri turbo în trei cilindri, o baterie litiu-ion de 48V şi un motor electric. Sistemul este cuplat la o cutie manuală, consumul mediu anunţat este de 5,3 litri şi 123 g/km CO2.

Mild Hybrid 140 sau 160 CP – 12V

Baza acestui sistem este cunoscutul propulsorul 1.3 litri turbo cu patru cilindri în linie propulsor dezvoltat în comun cu Daimler. Motorul este asistat de un motor electric şi o baterie litiu-ion de 12V. Sistemul este disponibil în versiune de 140 sau 160 CP, iar la capitolul transmisie notăm o cutie X-Tronic cu variaţie continuă pentru versiunea de 160 CP şi o unitate manuală pentru cea de 140 CP. Consum mediu declarat de 6,2 litri şi emisii de 136 g/km.