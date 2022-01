Cu ce preţuri sunt vândute vechile Dacii. Una a câştigat campionatul de viteză pe circuit Dacia revival

Un proprietar din Chitila vinde o Dacie 1310 din 1986 cu 18.000 de euro, iar un bucureştean vinde o Dacie 1300 transformată în maşină de raliu cu 16.000 de euro, în timp ce în Germania, două Dacii 1300 se vând cu 9.900 şi respectiv 12.490 euro.

O Dacia 1300 din 1982 cu numeroase modificări costă 15.000 euro FOTO: OLX

De peste o lună, pe unul dintre cele mai accesate site-uri de vânzări automobile second-hand din Germania - mobile.de – a fost scos la vânzare un autoturism Dacia 1300 alb din iunie 1975. Maşina fabricată la Mioveni în urmă cu 47 de ani are 7.900 de kilometri parcurşi şi este vândută de M&S Fahrzeughandel Wolfen, o companie din oraşul german Bitterfeld-Wolfen, aflat la 35 de kilometri de Leipzig. Ceea ce surprinde este preţul mare cu care Dacia 1300 este vândută: nu mai puţin de 12.490 de euro, adică preţul cu care se poate cumpăra în România un autoturism nou din gama Dacia.

O Dacia 1300 fabricată în 1975, oferită la vânzare cu aproape 12.500 euro FOTO: mobile.de

Tot în Germania, pe unul dintre cele mai mari site-uri de vânzări automobile second-hand - mobile.de – a fost scos la vânzare, de câteva luni, un autoturism Dacia 1310 de culoare bleu produs în 1986. Preţul? La fel de surprinzător: 9.900 euro. Modelul oferit spre vânzare are un motor de 1,3 litri, 54 de cai putere şi doar 24.500 kilometri parcurşi în 35 de ani. Dacia 1310 oferită la vânzare este certificată ca model istoric.

Dacia 1310, la 18.000 de euro

Pe site-ul OLX poate fi găsită la vânzare o Dacie 1310 din Chitila, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 18.000 de euro. Vehiculul are motor de 1.300 cmc şi 110.000 de kilometri la bord, iar proprietarul spune că piesele şi vopseaua sunt cele originale şi preţul este unul informativ.

Un proprietar din Chitila vinde o Dacia 1300 cu 18.000 euro FOTO: OLX

Tot pe OLX, un bucureştean vinde o Dacia 1300 modificată din 1982 cu 15.000 de euro. Conform proprietarului, maşina are, printre alele, motor de VW Golf 3 GTI (150 cai-putere), cutie de viteze Renault 21 Turbo şi scaune de Audi TT.

Campioană pe circuit Dacia revival

O spectaculoasă Dacie 1300 transformată în maşină de raliu este oferită la vânzare pentru 16.000 de euro pe site-ul Autovit. Maşina a fost fabricată în 1982, are 20.000 de kilometri la bord. După cum precizează proprietarul, maşina are un motor R5 Alpine refăcut în vara lui 2021, iar printre dotări se numără două carburatoare orizontale Weber DCOE 40, axă cu came de serie, volantă uşurată, distanţiere roti plus evazări aripi. Cutia de viteze este una cu cinci trepte cu rapoarte de circuit. Maşina a câştigat campionatul de viteză pe circuit Dacia revival în anul 2019 şi a ieşit vicecampioană la acelaşi campionat în 2021.



