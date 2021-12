Anvelope all season: Avantajele

Fie că este primăvară sau toamnă, pentru mulţi proprietari de maşini, schimbarea anvelopelor este o sarcină enervantă. În plus, este o acţiune care se repetă la fiecare şase luni. Acesta nu este cazul anvelopelor pentru orice vreme, adică cele all-season. Cel mai important avantaj al lor este că sunt instalate o dată şi apoi rămân pur şi simplu montate pe maşină, fie soare, fie zăpadă. Aceasta este o opţiune foarte flexibilă şi pentru mulţi şoferi este un motiv suficient pentru a face schimbarea. Ce alte beneficii pot oferi anvelopele all season?

Eliminarea schimbului obişnuit de anvelope nu este doar o modalitate excelentă de a economisi. Montarea regulată a anvelopelor într-un atelier costă, de asemenea, bani, care este un cost pe care îl puteţi economisi cu anvelopele all-season. Există şi avantaje logistice: în cazul anvelopelor all-season, nu se pune problema unde vei depozita temporar setul de anvelope de care nu ai nevoie. Cu toate acestea, aceste beneficii, în mare măsură practice, nu servesc la evaluarea performanţelor tehnice ale acestor anvelope. Întrebarea cu privire la modul în care diferă de anvelopele normale de vară şi de iarnă este la fel de importantă în cântărirea opţiunilor dvs.

Anvelope all season: o alternativă între anvelopele de vară şi cele de iarnă

Anvelopele pentru orice vreme se ridică la înălţimea numelui lor. Acestea combină elementele cheie ale anvelopelor de vară şi de iarnă şi, prin urmare, pot rezista în ambele anotimpuri extreme. Profilul special al anvelopei combină performanţa diferitelor anvelope. Prin urmare, anvelopele all season oferă o aderenţă sigură atât în ​​timpul căldurii verii, cât şi pe ploaie şi în condiţii blânde de iarnă.

Anvelopele all season nu se ridică la înălţimea performaţelor individuale ale anvelopelor de vară şi de iarnă, în condiţii extreme. Ca şofer, eşti obligat să accepţi un compromis. Pune-ţi următoarele întrebări: Care este kilometrajul tău anual? Şi cum sunt condiţiile de iarnă în zona ta? Odată cu venirea iernii, poţi să circuli cu alt mijloc de transport şi să-ţi laşi maşina acasă? În oraş, anvelopele all season fac faţă, dat fiind că drumurile sunt în general curăţate, dar dacă te avânţi la drum lung în condiţii de gheaţă şi zăpadă, e mai bine să montezi anvelope speciale de iarnă.

Anvelopele All Season vs Anvelope de iarnă: pe care ar trebui să le alegeţi?

Întrebarea dacă anvelopele all-season sunt o investiţie bună nu are un răspuns uşor. Doi factori joacă un rol decisiv. Primul factor este kilometrajul anual al maşinii tale. Dacă kilometrajul este destul de mic, anvelopele all season pot fi o alternativă utilă. În mod logic, cu cât faci mai mulţi kilometri, cu atât uzura este mai mare. Deoarece anvelopele pentru toate anotimpurile îşi ating limita mai repede decât anvelopele speciale, un kilometraj mai mare al vehiculului înseamnă că va trebui să le cumpăraţi din nou după câţiva ani. Dacă folosiţi maşina doar pentru călătorii scurte la serviciu şi pentru cumpărături, kilometrajul acesteia este probabil scăzut, iar acest lucru ar sprijini argumentul anvelopelor all season.

Cu toate acestea, doar asta nu este suficient. De asemenea, ar trebui să luaţi în considerare două întrebări cheie: condiţiile meteorologice regionale din zona dvs., în special iarna. În regiunile cu zăpadă deosebit de abundentă, trecerea la anvelope de iarnă adecvate este o măsură sensibilă. Există motive întemeiate pentru aceasta: faptul că anvelopele all season reprezintă un compromis între anvelopele de vară şi cele de iarnă este remarcabil în special pe gheaţă şi zăpadă. Banda de rulare a acestor anvelope are mai puţine crestături (caneluri fine) în comparaţie cu anvelopele de iarnă. Acest lucru poate împinge anvelopele pentru orice vreme la limită odată cu apariţia condiţiilor extreme de iarnă. În ciuda acestui fapt, acestea sunt încă permise şi sunt întotdeauna mai bune decât orice anvelopă de vară în timpul iernii.

Anvelope pentru toate anotimpurile: marcarea lor

Anvelopele all season, ca şi anvelopele speciale de iarnă, sunt de asemenea marcate cu codul M + S. Cu anvelopele pentru toate anotimpurile, veţi respecta legislaţia privind anvelopele de iarnă. În plus, anvelopele all season trebuie să aibă simbolul fulg de zăpadă (cunoscut şi ca simbol alpin). În continuare, anvelopele all season vor fi considerate ca fiind regulamentare pe timp de iarnă numai dacă au acest simbol suplimentar.