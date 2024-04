9 aprilie, ziua în care s-a sfârșit Războiul Civil American. În conflict au murit mai mulți oameni decât în cele două conflagrații mondiale VIDEO

La 9 aprilie 1874 a murit Prințesa Maria, singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta. Tot într-o zi de 9 aprilie a murit și Prințul Philip, Duce de Edinburgh.

193: Septimius Severus a fost proclamat împărat roman de către armată

Un moment important pentru dezvoltarea urbană a Daciei este reprezentat de domnia lui Septimius Severus (193-211), considerată pe bună dreptate un „saeculum aureum” al provinciilor dacice.

Astfel, prin intermediul juristului Ulpian aflăm că „în Dacia este, de asemenea, de drept italic colonia Zernensilor (Dierna), fondată de divinul Traian. Zarmizegetusa este de același drept; la fel colonia Napoca și (colonia) Apulum și satul Patavissensilor (Potaissa), căruia divinul Severus i-a acordat dreptul de colonia” (in Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est. Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est; item Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus qui a divo Severo ius coloniae impetravit). Trecând peste greșeala din debutul pasajului, întrucât nu Dierna, ci Sarmizegetusa fusese fondată de Traian, informațiile sunt confirmate în linii generale de sursele epigrafice.

1654: a murit Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654)

Fiul marelui dregător Danciu din Brâncoveni şi al Stancăi, rudă cu familia boierilor Craioveşti, a deţinut mai multe dregătorii ca cele de postelnic, paharnic (1608 – 1627) sau mare agă (1628 – 1630). A fost căsătorit cu Doamna Elena, sora cărturarului Udrişte Năsturel, conform Enciclopediei României.

Luându-şi şi el supranumele „Basarab”, ca străbunul său Neagoe („nepotul răposatului Io Băsărabă voievod”), a obţinut tronul cu ajutorul lui Abaza Mehmed, paşă de Silistra şi Oceakov, care l-a chemat „ca să vie să fie domn ţării cu voia paşii” (Istoria Ţării Româneşti), lucru care a deranjat foarte tare pe sultan, cerând tătarilor şi principelui Transilvaniei să-l alunge pe noul domn proclamat fără voia sa.

Cu sprijinul majorităţii boierilor, care îl desemnaseră încă din august, domnul a înfrânt oştile cu care venea Radu Iliaş, la Plumbuita-Obileşti (20/30 – 21/31 octombrie 1632). După negocierile întreprinse de dregătorii săi la Constantinopol, primeşte firmanul de domnie (15/25 decembrie 1632) şi, după vizita sa la Constantinopol (ianuarie – februarie 1633), este confirmat de sultan (3/13 februarie), în schimbul peşcheşurilor împărţite diferiţilor dregători otomani şi a obligaţiei de a plăti tributul întreit, ridicat la 65 000 galbeni.

Politica sa internă a fost una bazată pe menţinerea stabilităţii, însă datoriile către Poartă şi întreţinerea unui costisitor aparat militar, l-au obligat să înăsprească fiscalitatea. Introduce taxe usturătoare pentru ţărani – „darea talerului”, echivalentă cu doi boi şi un porc sau nouă porci –, şi legi care le limitează strămutarea sau pedepseşte fuga în Transilvania.

Politica externă s-a caracterizat printr-un echilibru cu Poarta, caracterizată prin cumpărarea dregătorilor otomani, prin mari sume de bani, în vederea prevenirii problemelor legate de anumiţi pretendenţi şi participarea la luptele otomane cu creştinii.

A construit sau refăcut 126 de monumente, printre care 46 de biserici sau mănăstiri.

1865: sfârșitul Războiului Civil American

Din multe puncte de vedere, Războiul Civil American (1861-1865) a reprezentat un precursor al Primului Război Mondial. Conflictul a fost unul dintre primele războaie industriale, căile ferate, telegraful şi armele produse în serie fiind folosite pe scară largă. Deşi Nordul a beneficiat de la început de o covârşitoare superioritate economică şi industrială, victoria a fost obţinută după patru ani de lupte sângeroase.

Denumit şi „Războiul de secesiune” (în engleză „War of Secession”) sau „Războiul dintre state” („War Between the States”), conflictul armat provocat de secesiunea statelor din Sud (Mississippi, Carolina de Sud, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee şi Carolina de Nord) a reprezentat punctul culminant al fricţiunilor cu privire la tema sclaviei, care au divizat societatea americană în prima jumătatea a secolului al XIX-lea.

În conflictul care a sfâşiat societatea americană între 1861 şi 1865 şi-au pierdut viaţa aproape 800.000 de americani, mai mulţi decât în Războiul de Independenţă, Primul şi al Doilea Război Mondial şi Vietnam la un loc.

1874: a murit Prințesa Maria, singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta

Maria, Principesă de Hohenzollern a fost unicul copil al regelui Carol I al României și a soției sale, regina Elisabeta. Prima prințesă de România a fost un copil considerat precoce din punct de vedere intelectual. Principesa Maria s-a îmbolnăvit de scarlatină la București. A fost transportată la Castelul Peleș pentru tratament, unde a decedat.

Deși îngropată inițial la Cotroceni, rămășițele prințesei au fost exhumate în 1916, la moartea Reginei Elisabeta, pentru a fi îngropată împreună cu aceasta la Mănăstirea Curtea de Argeș.

1894: s-a născut scriitorul Camil Petrescu

Camil Petrescu, cel ce avea să devină cel mai iubit scriitor al secolului XX, a trăit din plin tragismul unui război absurd, fiind înrolat pe front. Experienţa a fost transpusă în romanul de succes, publicat în anul 1930: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”.

Romanul este construit pornind de la o sursă autobiografică: jurnalul de campanie al autorului din timpul Primului Război Mondial. În vara anului 1916, conform autobiografiei scriitorului, tânărul Camil Petrescu, în vârstă de 22 de ani, este chemat la oaste, atunci când România a intrat în război alături de Antanta. Mai întâi figurează la Regimentul 4 de marş şi trece prin cele mai grele experinţe. În această încercare, scriitorul, care îmbrăcase hainele sublocotenentului de rezervă, fraterniza cu ostaşul de rînd. Trăia simultan o dublă dramă, a sa şi a tuturor. Singura compensare era de a cunoaşte totul până la capăt, oricât de mare ar fi riscul.

În 1917, în timpul unui bombardament german îşi pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viaţă. Cade prizonier în mâna nemţilor şi ajunge într-un lagăr unguresc de la Sopronyek. Un an mai târziu este eliberat din prizonieratul maghiar şi fiind socotit mort, întâmpină mari dificultăţi, la Bucureşti, în anularea actului de deces.

1924: s-a născut prozatorul, scenaristul şi regizorul Francisc Munteanu

Regizorul, scenaristul și scriitorul Francisc Munteanu s-a născut în comună hunedoreană Vetel, la 0 aprilie 1924. A făcut gimnaziul în Timișoara și Orșova. Copil sărac, în anii războiului a lucrat că muncitor, ucenic la un pictor, chiar lăcătuș, pentru a-și câștigă existența în Arad. În 1943 era elev torpilor pe un submarin în Oceanul Atlantic, scrie Cinemagia.

Avea talent la scris și la terminarea războiului a început să publice. Mai întâi a publicat în reviste arădene proză scurtă. Era prieten cu Titus Popovici și împreună au strâns povestirile și schițele într-un volum apărut în 1951 și numit ,,Mecanicul și alți oameni de azi’’.

În 1945 îl găsim angajat la cinematograful Savoy din Arad. A plecat la București și în 1950 se juca pe scenă Teatrului Național din capitală piesă ,,Sabotaj’’ scrisă de Francisc Munteanu.

A scris române inspirate din evenimentele petrecute în anii celui de-al doilea război mondial și din viață contemporană, cărți pentru copii. Dintre nuvelele scrise de Francisc Munteanu: Lentă, Ciocârlia, Hotel Tristețe, Cerul începe la etajul trei, s.a.

Române publicate: ,,A venit un om’’, ,,Barajul’’, ,,Dacă toți copacii ar fi la fel’’, ,,Dincolo de ziduri’’, ,,Patru zile fierbinți’’, ,,Profesorul de muzică’’, Scrisori din Calea Lactee’’, Sonata în re major’’, ,,Stradă semaforului’’, ,,Statuile nu rad niciodată’’, etc.

Că scenarist a debutat în 1959: filmul „Valurile Dunării” (regia Liviu Ciulei) a avut scenariul scris de Francisc Munteanu.Tot el era și regizor secund. Acest film a obținut Marele Premiu la Festivalul Internațional de la Karlovy Vary( 1961), au urmat ,,Căsătorie cu repetiție’’, ,,Buletin de București’’, etc.

Apoi a început să regizeze el însuși scenariile, în filme că ,,La vârstă dragostei”, ,,La patru pași de infinit”, ,,Dincolo de barieră”, ,,Tunelul“, „Cântecele marii“, „Pistruiatul“, „Roșcovanul“, „Vara sentimentală“ sau ,,Duminică în familie“.

A știut să vadă în oameni licărirea talentului și este cel care l-a descoperit pe Costel Băloiu, cel care a jucat rolul „Pistruiatul“.

A fost exclus în tinerețe pentru o vreme din Partidul Comunist, împreună cu Titus Popovici, sub învinuirea că ar fi încercat să ”saboteze” un ministru. A murit la București, în 1993.

1933: s-a născut actorul Jean-Paul Belmondo

Belmondo a fost un actor aparținând noului val, în care se afirmă răsunător cu partitura din filmul „Cu sufletul la gură“. De la mijlocul anilor 1960, a fost timp de două decenii, ca actor de comedie și erou de filme de acțiune, unul dintre starurile de succes ale cinematografiei europene.

Alternând în primii ani ai carierei sale filmele populare cu cele ale cinematografiei de artă, înainte de a înclina clar pentru prima categorie, bătăile sale în stil parizian și cascadoriile sale fără dublură îl ajută să devină rapid una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei franceze.

Campion necontestat la box-office alături de Louis de Funès și Alain Delon, Jean-Paul Belmondo a atras în cinematografe, în cariera sa de cincizeci de ani, aproape 160 de milioane de spectatori; între 1969 și 1982, a jucat de patru ori în cele mai vizionate filme ale anului în Franța: Creierul (1969), Panică în oraș (1975), Animalul (1977), Asul așilor (1982), egalând recordul lui Fernandel și fiind depășit doar de Louis de Funès.

1962: s-a născut Mircea Rednic, fotbalist și antrenor român

În 1976 și-a început cariera de fotbalist după ce s-a legitimat pentru Corvinul Hunedoara unde a jucat până în 1983, când se-a transferat la Dinamo București. Jucător dotat cu deosebite calități fizice, bun tehnician și cu un dezvoltat simț al anticipației, a reprezentat tipul fundașului modern, la fel de activ și eficace, atât în apărare, cât și în atac.

După Revoluția din 1989 s-a transferat de la Dinamo în Turcia, unde a jucat un sezon pentru Bursaspor. În 1991 a venit mutarea în Belgia, țară considerată de Rednic drept a doua patrie. În 1997, a revenit în România, dar la Rapid București, unde a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu, tehnicianul cu care își începuse cariera la Corvinul și Dinamo.

A câștigat trei titluri de campion al României: două cu Dinamo (1984 și 1990) și unul cu Rapid (1999). De asemenea, a cucerit cinci cupe naționale: trei cu Dinamo (1984, 1986 și 1990), una cu Standard Liege (1993) și una cu Rapid (1998).

1974: a fost inaugurat stadionul de fotbal Steaua

Stadionul Steaua a fost inaugurat pe 9 aprilie 1974 cu un meci amical împotriva lui OFK Belgrad, scor 2-2. Construcţia lui începuse în august 1973. Era primul stadion din România construit special pentru fotbal, fără pistă de atletism, cu gazon foarte aproape de primele rânduri de scaune din tribune.

1990: s-a născut actrița Kristen Stewart

Kristen și-a început cariera la vârsta de 9 ani, când un agent a văzut-o jucând într-o scenetă de Crăciun la colegiul unde învăța. Tatăl ei, John Stewart, este regizor și producător de televiziune (a lucrat pentru Fox), iar mama ei, Jules Mann-Stewart, este secretară de platou în Maroochydore, Queensland, Australia.

Pe 16 noiembrie 2007, Summit Entertainment a anunțat că Kristen urma să interpreteze rolul Isabelei Swan în filmul filmul, bazat pe best-sellerul omonim scris de Stephenie Meyer. Kristen filma pentru Adventureland când regizoarea Catherine Hardwicke a vizitat studioul și a fost „captivată” de felul în care juca. Kristen joacă împreună cu Robert Pattison, ce-l interpretează pe Edward Cullen, un vampir ce se îndrăgostește de Bella. Filmările au început în februarie 2008 și s-au terminat în mai 2008.

În martie 2009 au început filmările la a doua parte a filmului Amurg (Twilight), intitulat Luna Nouă ce s-au terminat în data de 29 mai, același an. De asemenea un film de succes a fost The Messengers din 2007 unde a jucat rolul Jessicăi, încercând să-i facă pe părinții ei să înțeleagă că ceva se petrece în casă.

2021: a murit Prințul Philip, Duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a

Prinţul Philip s-a născut în 1921, iar părinţii lui au fost Alice de Battenberg şi Prinţul Andrew al Greciei şi Danemarcei. Tatăl lui era nimeni altul decât fratele Regelui Greciei. La vârsta de numai 1 an, unchiul lui a fost înlăturat de pe tron, iar întreaga sa familie s-a văzut nevoită să fugă din ţară. Prinţul Philip a fost transportat într-un coş de fructe peste graniţă.

După plecarea din Grecia, tatăl lui Philip şi-a abandonat complet familia. Prinţul Andrew şi-a petrecut restul vieţii împreună cu amanta sa, undeva în sudul Franţei. Philip a apucat să-l mai vadă foarte rar, lucru care a afectat mult modul lui de parenting, nereuşind să stabilească vreo legătură apropiată cu copiii lui.

Rămas cu mama lui, nici măcar ea nu i-a putut oferi copilului stabilitatea şi dragostea de care avea nevoie. Alice Battenberg, nepoata Reginei Victoria, era de-a frumuseţe izbitoare, însă complet surdă. Învăţase să-şi ascundă handicapul învăţând să citească pe buze în mai multe limbi. Însă alta a fost problema ei majoră.

Când Philip împlinise 9 ani, mama lui a fost internată într-un spital psihiatric şi tratată chiar de Sigmund Freud, care-i aplica un tratament care să-i accelereze menopauza. Ulterior a fost diagnosticată cu schizofrenie.

Prinţul Philip nu şi-a mai văzut mama decât la finele vieţii ei, când se mutase la Palatul Buckingham, în 1967, şi şi-a trăit ultimele zile alături de fiul ei.

S-a căsătorit cu Elisabeta la 20 noiembrie 1947. Chiar înainte de nuntă, i s-au acordat titlurile de duce de Edinburgh, conte de Merioneth și baron Greenwich, cu calificativul Alteța Sa Regală. Filip a părăsit serviciul militar activ când soția sa a devenit regină (1952), după ce ajunsese la gradul de comandant. A primit titlul de principe în 1957.

Filip și Elisabeta au avut împreună patru copii: Charles, Prinț de Wales, actualul rege Charles al III-lea, Prințesa Anne a Marii Britanii, Andrew, Duce de York și Edward, Conte de Wessex.