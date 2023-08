30 august: 75 de ani de la crearea „Direcției Generale a Securității Poporului" - Securitatea VIDEO

Pe 30 august 1948 era creată „Direcția Generală a Securității Poporului" (Securitatea). În 1986, în aceeași zi, avea loc cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,2, iar în 2022, tot pe 30 august, murea fostul președinte al URSS Mihail Gorbaciov.

30 august 1948 - A fost creată „Direcția Generală a Securității Poporului" (Securitatea)

Înființată prin decretul nr. 221 din 28 august 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR, Securitatea a purtat inițial numele de Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP). Instrument al Partidului Comunist Român, ale cărui directive le ducea la împlinire, Securitatea a jucat un rol principal în impunerea unei orientări ideologice unitare la nivelul societății.

Securitatea a fost creată de SMERȘ, o divizie a NKVD, misiunea fiind aceea de înlocuire a serviciilor secrete din țările ocupate de URSS cu structuri de tip sovietic. Unitatea SMERȘ din România, numită Brigada Mobilă, a fost condusă, până în 1948, de colonelul NKVD Boris Grünberg, care folosea, în România, numele Alexandru Nicolski, potrivit Wikipedia.

Securitatea a contribuit la sovietizarea României, iar apoi la menținerea regimului comunist la putere, scopuri în care a fost dezvoltat un sistem complex de supraveghere și represiune. .

Unele cadre ale Securității au recurs la acțiuni ce excedau normele legale și constituționale, iar în anumite cazuri, la crime și încălcări ale drepturilor omului.

Nu doar adulţii erau vizați de Securitate, ci și minorii.

Securitatea comunistă urmărea îndeaproape grupurile de tineri care ieșeau din tiparul impus de regimul totalitar. Erau vizați tinerii care ascultau muzică rock, postul de radio „Europa liberă” sau își făceau planuri să fugă din România.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat în cadrul proiectului „România supravegheată“ a Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale, mai multe angajamente semnate de minori cu puțin timp înainte de Revoluție

Potrivit unui referat strict secret al Secției Raionale Salonta se arată că „În cadrul Liceului din Salonta, în clasa a IX-a F sunt fii ai persoanelor cunoscute de noi cu antecedente dușmănoasă și naționalistă maghiară, cum sunt (...) a cărei părinți sunt semnalați cu manifestări dușmănoase și naționaliste maghiare, (...), fiica preotului reformat din Salonta, semnalat cu activitate dușmănoasă, precum și alții fără antecedente politice, care ar putea influența în mod negativ restul elevilor din clasă, se arată în solicitarea scrisă de un securist agramat, publicată de „Adevărul”.

30 august 1986 - a avut loc cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,2 grade

Cutremurul de pământ produs în 1986 în Vrancea, cu o magnitudine de 7,2 grade, a avut loc la o adâncime de 140 km.

Seismul s-a soldat cu peste 10 decese în România și Republica Moldova.

30 august 1952 - s-a născut economistul și politicianul român Daniel Dăianu

Fost ministru al finanțelor între 1997-1998, profesor universitar la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, membru corespondent al Academiei Române, din 2001 și membru titular din 2013, președinte al Societății Române de Economie (SOREC), membru al American Economic Association, membru în Societatea Academică Român, Daniel Dăianu împlinește 71 de ani.

30 august 1964 - s-a născut AG Weinberger, compozitor și interpret de muzică de jazz

Deţinătorul a șapte selecţii pentru nominalizare la premiile Grammy, AG Weinberger (59 de ani) este cel ce a introdus muzica blues cântată live în România.

Chitarist de excepţie, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi TV, producător de albume, AG Weinberger este recunoscut de specialişti ca o certă autoritate în domeniu.

Muzicianul considerat de către critici mr. Blues al României, iar de către B.B. King „un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă”, a fost decorat cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler în 2011.

30 august 1972 - s-a născut actrița americană Cameron Diaz

Cu o carieră de două decenii, Cameron Diaz, în vârstă de 51 de ani, este cunoscută pentru rolurile celebre din filme ca „The Mask“ , „There's Something About Mary“ sau „Charlie's Angels“ .

Actriţă şi producător, nominalizată de patru ori la Globurile de Aur, pentru rolurile din „Gangs of New York“ (2002), „Vanilla Sky“ (2001), „Being John Malkovich“ (1999) şi „There's Something About Mary“ (1998) - Cameron Diaz a primit în anul 2009 o stea pe bulevardul Walk Of Fame.

În urmă cu câțiva ani, actrița care a dat voce personajului Fiona din „Shrek“ a dezvăluit într-un podcast al actriţei Gwyneth Paltrow că şi-a găsit liniştea de când a decis să renunţe la actorie.

30 august 1982- s-a născut tenismenul american Andy Roddick, fost număr 1 mondial

Roddick este unul dintre puţinii jucători din lume care a reuşit să cucerească cel puţin un titlu ATP în 12 ani consecutiv, mia exact din 2001 până în 2012 inclusiv. Atât primul, cât şi ultimul succes au venit la Atlanta.

Fost lider mondial în 2003, americanul Andy Roddick a avut parte de o retragere emoţionantă la US Open, în 2012.

1989 - S-a născut cântăreața și compozitoarea americană Bebe Rexha

Bebe Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală. Colaborarea cu David Guetta pentru „I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și un trofeu în cadrul MTV EMA 2022 la categoria „Best Collaboration”.

Înainte de a deveni celebră, Bebe a câștigat premiul la categoria „Best Teen Song Writer” oferit de National Academy of Recording Arts & Science în cadrul galei Grammy Day.

Ulterior semnării unui contract cu gigantul Warner Music, Bebe a fost recunoscută pentru contribuția adusă la uriașul succes a lui Eminem „The Monster”, piesă care a câștigat un Grammy la categoria Best Rap/Sung Performance. A continuat să compună pentru Shinee, Selena Gomez și Nick Jonas.

După această perioadă au apărut și colaborările de succes cu Nicki Minaj, Afrojack , cu G-Eazy.

2022 - a murit fostul președinte al URSS Mihail Gorbaciov

Mihail Gorbaciov s-a născut la 2 martie 1931, într-o familie de țărani dintr-un sat din sudul Rusiei.

A fost ales ca prim președinte al Uniunii Sovietice la 15 martie 1990. A avut drept obiectiv primordial modernizarea, nu destructurarea sistemului comunist.

A dărâmat Cortina de Fier și a intrat în istorie cu „Glasnost” și „Perestroika“.

Ziarul „Moskovskaia Pravda” scria, la 26 decembrie 1991, că „perestroika ne-a adus libertatea cuvântului şi a gândirii”, şi, totodată, perestroika „ne-a dăruit şi ne-a spulberat multe speranţe“.

Este liderul care a pus capăt cursei înarmării dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite şi, în consecință, Războiului Rece.

Mihail Gorbaciov a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1990. A murit la 30 august 2022.