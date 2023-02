27 februarie: Ziua în care s-a născut răsfățata Elisabeth Taylor, o stea a Hollywwod-ului VIDEO

Se năştea, în 1925, dirijorul Constantin Marin, fondator al Corului Naţional de Cameră Madrigal. În 1932 vedea lumina zilei actriţa americană Elisabeth Taylor, o stea a Hollywood-ului. În 1928 se năștea Ariel Sharon, fost premier israelian.

27 februarie 1925 se năştea dirijorul Constantin Marin, fondator al Corului Naţional de Cameră Madrigal (d. 2011)

Marin Constantin s-a născut în Urleta, județul Prahova, la 27 februarie 1925. Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de mama lui, alături de care cânta în corul satului de la 6 ani.

Cel care l-a îndrumat pe această cale a fost Ion Vicol, iar după admiterea la Conservator, la secția Dirijat Coral, a fost propus pentru bursă chiar de Mihail Jora.

Un an mai târziu s-a înscris la Facultatea de Filosofie, absolvindu-le pe amândouă în 1949. Când încă era pe băncile facultății, a fondat Corul Universității din București, un prim pas către cariera strălucită ce îl aștepta.

A fost director general și dirijor al Ansamblului UTC din România timp de peste 20 de ani (1951-1974) și a debutat dirijând coruri de studenți și amatori, printre care se numără Corul Sindicatului Învățământ din București. Activitatea pedagogică și-a început-o din primii ani de studenție, fiind profesor la școala nr. 35 din București, iar din 1960 a fost conferențiar la catedra de dirijat coral a Conservatorului din București.

În anul 1958, studiul muzicii clasice corale l-a determinat să înființeze un ansamblu, luând naștere Corala "Gheorghe Cucu", sâmburele a ceea ce avea să devină, mai târziu, "Madrigalul". Maestrul mărturisea că deși a întâmpinat neîncredere în receptivitatea tineretului față de muzica corală, el nu s-a lăsat influențat. Astfel, a luat ființă unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale profesioniste din România, cu o carieră de înalt nivel internațional. Fondator, director și dirijor pe tot parcursul vieții al Corului Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin a susținut peste 4000 de concerte alături de ansamblul său, primul fiind în data de 7 iulie 1963, la Brașov.

27 februarie 1928- s-a născut Ariel Sharon, fost premier israelian (d. 2014)

Figură controversată în istoria Israelului, fostul premier Ariel Sharon este fie lăudat pentru politica pe care a desfăşurat-o în intersul ţării sale, fie blamat pentru deciziile care au afectat palestinienii. Dacă cei din jurul lui nu s-au ferit să spună ce au gândit despre politica şi faptele sale, vă oferim şi câteva declaraţii proprii ale lui Sharon, din cartea sa „Luptătorul: o autobiografie”, în legătură cu principale momente din viaţa sa.

„Să stau alături de „Lijud” (partid al cărui lider a fost Sharon pentru doi ani, până când a demisionat – n.r.) înseamnă să pierd timpul în certuri politice decât să acţionez spre binele ţării.” (2005)

„Până la sfârşitul anului 2005 nu va mai fi niciun evreu rămas în Fâşia Gaza.” (2004)

Despre retragerea trupelor din Fâşia Gaza: „Va îmbunătăţi securitatea şi economia Israelului şi vom detensiona relaţiile dintre israelieni şi palestinieni. Planul meu va crea un nou şi mai bun destin pentru Israel. Planul are potenţialul de a crea condiţiile în vederea reluării negocierilor dintre Israel şi palestinieni.” (Conferinţă de presă comună cu George W. Bush, la Casa Albă, 14 aprilie 2004)

„Dacă dorim să ajungem la o pace adevarată, o pace reală, pentru generaţii, atunci va trebui să facem concesii dureroase. Nu în schimbul promisiunilor, ci în schimbul păcii.” (2003)

Sharon, născut în 1928, a murit la vârsta de 85 de ani, după ce s-a aflat în comă în urma unui atac cerebral suferit pe 4 ianuarie 2006. El a încetat din viață în 11 ianuarie 2014.

27 februarie 1932: Se năştea actriţa americană Elisabeth Taylor, o stea a Hollywood-ului (d. 2011)

Elizabeth Taylor s-a nascut la 27 februarie 1932, la Hampstead, lângă Londra. A primit de două ori Premiul Oscar şi a primit Premiul pentru întreaga carieră de la "American Film Institute". Actrița s-a stins din viață pe 23 martie 2011, la vârsta de 79 de ani.

Elizabeth Rosemond Taylor s-a născut într-o familie de americani stabiliţi la Londra, la 27 februarie 1932. Familia ei s-a mutat în SUA, în 1942, când a jucat în primul ei film, la vârsta de 10 ani. Este vorba despre pelicula 'Lassie se întoarce', urmată de o lungă serie de succese cinematografice.

În 1958, când avea 26 de ani, jucase deja in 28 de filme si fusese nominalizata de trei ori pentru Oscar. A fost cea mai răsfățată actriță de la Hollywood. Criticii spun că a fost și cea mai "scumpă". Numai pentru "Cleopatra" a primit, în 1962, peste un milion de dolari.

Liz Taylor are 4 copii şi nouă nepoţi. A apărut pe coperta revistei People de 14 ori, fiind devansată doar de prinţesa Diana. A fost aleasă în 1995 printre cele mai sexy 100 de actriţe din istoria cinematografiei şi a fost aleasă a 11-a cea mai mare actriţă a tuturor timpurilor. O stradă din Iowa poartă numele ei.

Elizabeth Taylor a jucat în peste 50 de filme şi a reuşit să câştige premii la aproape toate festivalurile de film. În 1960 a primit un premiu Oscar pentru filmul 'Butterfield 8', iar în 1966 un Oscar şi Premiul Academiei Britanice pentru 'Who's Afraid of Virginia Woolf?'. De asemenea, actriţa a câştiga premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de la Berlin. A primit Premiul Academiei de Film pentru întrega carieră, în 1993.

Actriţa a participat la numeroase acţiuni caritabile, pentru a strânge fonduri dedicate luptei împotriva maladiei SIDA, de la începutul anilor 1980, devenind o puternică forţă de mobilizare. În 1991, Taylor a pus bazele fundaţiei 'Elizabeth Taylor AIDS Foundation' (ETAF).

27 februarie 1933 - Hitleriștii incendiau clădirea Reichstag-ului din Berlin

La 27 februarie 1933 hitleriştii incendiau clădirea Reichstag-ului din Berlin, moment-cheie pentru preluarea puterii de către naziști în Germania.

27 februarie 1936 - S-a stins din viață fiziologul și medicul rus Ivan Pavlov

La 27 februarie 1936 s-a stins din viață fiziologul şi medicul rus Ivan Pavlov, căruia îi datorăm studiul efectului condiționării clasice, în experimentele pe care le-a făcut pe câini.

27 februarie 1938 - a fost promulgată noua Constituție a României

La 27 februarie 1938 a fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II–lea care marchează și sfârșitul regimului parlamentar. Coincidență sau nu, dar de câțiva ani și Traian Băsescu are ceva cu Constituția.

27 februarie 1971- Se năștea actrița Andreea Măcelaru Șofron

Andreea Măcelaru Șofron este actriță de teatru și film, născută pe 27 februarie 1971 la Timișoara. A absolvit Universitatea Naționale de Teatru și Film în 1993 și tot în același an a avut primul rol în filmul Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight.

Fiică de actori, Andreea Măcelaru Şofron îşi dorea iniţial o carieră în domeniul limbilor străine. Dar destinul şi-a spus cuvântul şi astfel a ajuns tot în teatru, de care a prins mare drag, din primul an de studenţie.

Copil crescut de bunici, ea a primit, aşa cum însăşi afirma, o educaţie de pension. „Am fost la pian, am fost la balet, am fost la germană, în corul de copii al Radiodifuziunii… Aveam un regim foarte strict […]” Astfel, pe lângă dezvoltarea aptitudinilor, ea s-a obişnuit de foarte devreme cu disciplina.

După un debut în 1995, în cunoscutul Asfalt tango, al lui Nae Caranfil, a apărut în Amen, în regia lui Costa Gavras (2002) şi, mai apoi, în rolul Principesei Maria, din producţia lui Sergiu Nicolaescu, Carol I (2009). În televiziune a prezentat emisiuni de divertisment şi s-a făcut cunoscută în serialele Vocea inimii (2006) şi Nimeni nu-i perfect (2008).

27 februarie 1973 se năștea cântăreţul englez Peter Andre, ale cărui origini sunt cipriote

Chiar dacă a lansat clebrul hit Mysterious Girl în anul 1995 care l-a făcut celebru în întreaga lume, Peter Andre a rămas la fel de faimos și pentru fizicul său impresionant. Adorat de adolescentele din întreaga lume și invidiat în egală măsură de bărbați, Peter Andre a reușit să se impună în muzica pop internațională a anilor ’90, atât cu piesele sale, dar și cu look-ul impresionant.

Peter Andre, născut ca Peter James Andrea, este un cântăreț, compozitor, prezentator de televiziune și om de afaceri englez. Este cunoscut pentru lansarea mai multor albume, printre care „A Whole New World”, „Revelation”, „Accelerate”, „The Long Road Back”, „Angels & Demons” și „White Christmas”.

După căsnicia eșuată cu Katie Price, din care au rezultat doi copii, Peter Andre a găsit din nou dragostea. Artistul este căsătorit cu Emily, de profesie medic, cu care a mai făcut încă doi copii.

27 februarie 1991- În contextul primul război din Golf, președintele american George Bush Sr. anunța eliberarea Kuwaitului

În 27 februarie 1991, George Bush, președinte american, anunță eliberarea Kuweitului în urma primului Război din Golf. Până să se trezească kuweitienii din fericire, au și primit nota de plată de la americani. Nu știau dacă să se bucure sau nu că aceștia cer doar petrol.

La 15 iulie 1990, liderul irakian Saddam Hussein a avansat public alegaţia conform căreia statul vecin Kuweit accesează resurse de petrol din terenul petrolifer Rumaylah, aflat în zona de graniţă a celor două state. Într-o primă fază, s-au desfăşurat o serie de fricţiuni pe zona de graniţă între militari ai celor două state, pentru ca la 2 august 1990, armata irakiană a invadat Kuweitul cu obiectivul anexării acestui stat vecin. Pentru încălcarea suveranităţii naţionale a acestui stat, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a condamnat imediat, prin Rezoluţia 660, actul de agresiune, cerând, totodată, încetarea imediată a focului şi retragerea necondiţionată a forţelor militare ale Irakului în teritoriul propriu.

Derularea ostilităţilor a determinat, la 26 februarie 1991, emiterea ordinului de către liderul irakian Sadam Hussein de retragere a trupelor irakiene. Avansul forţelor coaliţiei în zona de nord a Kuweitului a constituit o ultimă etapă a eliberării acestui stat şi a confruntării militare cu forţele irakiene.

27 februarie 2015- Lângă Kremlin era asasinat opozantul rus Boris Nemțo (n. 1959)

Boris Nemţov, care a fost împuşcat mortal la Moscova la vârsta de 55 de ani, a fost o figură carismatică a politicii ruse, un reformator liberator care s-a remarcat în timpul lui Boris Elţîn şi care a devenit un critic înverşunat al preşedintelui Vladimir Putin.

Politicianul rus Boris Nemţov, liderul opoziţiei ruse, asasinat în apropiere de Kremlin, cu o zi înainte de organizarea unui mare protest antiguvernamental la Moscova, era, de asemenea, cercetător în domeniul nuclear, un ecologist şi tatăl a patru copii.

Nemţov a fondat numeroase mişcări de opoziţie după ce a părăsit Parlamentul rus în 2003 şi a fost copreşedintele Partidului Republican - Partidul Libertăţii Poporului din 2012. El a fost un critic vocal şi proeminent al lui Putin, denunţându-l pentru participarea Rusiei la criza din Ucraina, pentru deteriorarea situaţiei economice şi pentru corupţia care a înconjurat pregătirea Jocurilor Olimpice de la Soci din 2014. Totodată, Nemţov era un membru de seamă al mişcării liberale Solidarnost.

27 februarie 2022-Nicolae Corjos, regizorul filmelor-fenomen „Liceenii” şi „Declaraţie de dragoste” a încetat din viață

Regizorul Nicolae Corjos, autorul celebrelor filme „Liceenii” şi „Declaraţie de dragoste”, a încetat din viaţă, la Bucureşti, la vârsta de 86 de ani, pe 27 februarie 2022.

Cei care, liceeni, studenţi sau proaspăt absolvenţi fiind, au fost aduşi în lumina reflectoarelor la mijlocul anilor 80 de regizorul Nicolae Corjos - respectiv Oana Sârbu, Teodora Mareş, Ştefan Bănică, Mihai Constantin, Tudor Petruţ, Adrian Păduraru - i-au transmis recunoştinţa lor la aniversarea de 85 de ani.

Nicolae Corjos s-a născut la Hotin (România, astăzi în Ucraina), pe 22 mai 1935 şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1956. De-a lungul bogatei sale activităţi artistice, polarizate de lumea filmului, a înfiinţat studioul de cinematografie al Conservatorului în anul 1966, activând ca profesor de artă cinematografică până în 1972.

Timp de peste un deceniu, începând din 1981, a fost regizor de film documentar la Studioul „Alexandru Sahia", perioadă în care a realizat 50 de filme documentare, printre care Mănăstirea Văcăreşti (1989), Sergiu Celibidache (1991), Concursul Internaţional „George Enescu" (1992) etc. şi a fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului între 1995 şi 2001. Nicolae Corjos a devenit doctor în muzică în 2000 cu teza „Arta muzicii - componentă şi aureolă a audiovizualului" şi a fost profesor universitar la Universitatea „Hyperion" din 1990 până în 2009.

Filmografia lui Nicolae Corjos cuprinde lung metrajele "Ora zero" (1979), "Alo, aterizează străbunica!..." (1981), "Pădurea nebună" (1982), "Declaraţie de dragoste" (1985), "Liceenii" (1986), "Extemporal la dirigenţie" (1988), "Un studio în căutarea unei vedete" (1988), "Liceenii Rock'n'Roll" (1991).

Filmele "Declaraţie de dragoste" şi "Liceenii" au devenit un fenomen cinematografic al anilor '80 şi s-au bucurat de o popularitate extraordinară în deceniile ce au urmat. Televiziunile din România au difuzat aceste filme de zeci de ori, generaţii de cinefili revăzându-le cu plăcere în perioade succesive, ca pe un document artistic al emoţiilor şi relaţiilor sociale specifice vârstei adolescenţei, aşa cum arătau ele în anii '80, în România, şi aşa cum au rămas şi vor rămâne ele în profunzime în continuare, indiferent de probele la care sunt ele supuse de istoria recentă.