22 aprilie: 33 de ani de la Fenomenul Piaţa Universităţii, cea mai mare manifestaţie anticomunistă după căderea Cortinei de Fier

22 aprilie este ziua în care, în 1850, se năștea poeta Veronica Micle, marea iubire a lui Mihai Eminescu. În 1894, la aceeași dată, venea pe lume scriitorul Camil Petrescu, iar în 1990 începea „Fenomenul Piața Universității”.

22 aprilie 1724 - s-a născut filosoful german Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania și unul din cei mai mari filosofi din istoria culturii occidentale, a încercat să îşi înveţe studenţii cum să gândească, nu să le impună anumite opinii sau credinţe.

Ceea ce urmărea el, atunci când îşi ţinea cursurile, era să fie înţeles, motiv pentru care, alegea un student din apropierea lui, pe chipul căruia încerca să citească dacă este sau nu înţeles, se arată în volumul „Immanuel Kant: His Life and Thought” semnat de Arsenij Gulyga.

22 aprilie 1850 - s-a născut poeta Veronica Micle

Cea mai mare iubire a lui Mihai Eminescu, poeta Veronica Micle s-a născut la Năsăud, la data de 22 aprilie 1850. La vârsta de doar 14 ani, Veronica s-a căsătorit cu Ştefan Micle, profesor universitar.

Pe Eminescu, l-a cunoscut la Viena, în 1872, într-o perioadă în care era căsătorită, cu doi copii. L-a revăzut în 1874 la Iaşi, când s-a înfiripat relaţia amoroasă, o relaţie ascunsă și contestată. Când soţul Veronicăi a murit în 1879, povestea de dragoste a continuat. S-au logodit de două ori, urmând să se căsătorească în 1880, dar toţi cei din jurul lui Eminescu s-au opus. Junimiştii au denigrat-o în faţa lui Eminescu. Au urmat intrigi, infidelităţi, acuzaţii, suferinţe şi multe epistole de dragoste. Şi-au scris sute de rânduri de iubire.

Eminescu s-a refugiat în braţele altor femei. .În 1887, când Veronicăi i-a apărut un volum de poezie, primul exemplar i-a fost trimis poetului cu dedicaţia: “Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mărturisire de neştearsă dragoste, Bucureşti, 6 februarie 1887″. Bolnav fiind, Eminescu o implora să-l uite.

La scurt timp după moartea lui Eminescu, distrusă de durere, Veronica s-a refugiat la mănăstirea Văratec, unde şi-a premeditat sinuciderea cu arsenic. A murit la 39 de ani, pe 4 august 1889, la fix 50 de zile de la moartea lui Eminescu.

22 aprilie 1867 - Stabilirea monedei naționale leu, ca o monedă bimetalică

La stabilirea monedei naționale leu, ca o monedă bimetalică, etalonul a fost la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur. Avea 100 de diviziuni, numite bani. Primele monede emise au fost cele divizionare din bronz, cu valori nominale de 1 ban, 2 bani, 5 bani și 10 bani, care au fost bătute în Anglia în 1867, potrivit Wikipedia.

22 aprilie 1870 - s-a născut Vladimir Ilici Lenin

Revoluționarul rus care a condus partidul bolșevic și primul premier al Uniunii Sovietice Vladimir Ilici Lenin este fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de leninism.

22 aprilie 1894 - s-a născut scriitorul Camil Petrescu,

Scriitor român, romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet Camil Petrescu, a fost cel mai iubit scriitor al secolului XX. A trăit din plin tragismul unui război absurd, fiind înrolat pe front.

Experienţa a fost transpusă în romanul de succes, publicat în anul 1930: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”. A murit în 1957

22 aprilie 1924- s-a născut actorul Ion Lucian

Cunoscutul actor şi director al Teatrului Excelsior Ion Lucian s-a născut la Bucureşti. A fost un elev silitor și, spre dezamăgirea părinților și a profesorilor, a refuzat cariera de inginer și a dat admitere la Academia de Artă Dramatică, pe care a absolvit-o în anul 1945. Și-a petrecut 70 de ani din viață pe scenă, dar a părăsit această lume pe 31 martie 2012, considerându-se un învins, pentru că nu a putut să facă nimic pentru a o îndrepta.

22 aprilie 1937 s-a născut actorul Jack Nicholson, actor american

Actorul, regizor şi producător american John Joseph „Jack“ Nicholson este renumit pentru rolurile sale complexe. A fost nominalizat la premiul Oscar de 12 ori şi a primit prestigioasa statuetă pentru Cel mai bun actor în rol principal de două ori, pentru „One Flew Over The Cuckoo's Nest/ Zbor deasupra unui cuib de cuci“ şi pentru „As Good as It Gets/ Mai bine nu se poate“ (1977) şi premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Terms of Endearment/ Cuvinte de alint“, din 1983. De asemenea, este unul dintre cei doi actori nominalizaţi la premiul Oscar în fiecare deceniu din anii 1960 până în anii 2000 (celălat este Michael Cane).

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără: „Five Easy Pieces/ Cinci piese uşoare“ (1970), „One Flew Over The Cuckoo's Nest/ Zbor deasupra unui cuib de cuci“ (1975), „The Shining/ Strălucirea“ (1980), „Batman“, „The Departed/ Cârtiţa“ (2006) şi „The Postman Always Rings Twice/ Poştaşul sună întotdeauna de două ori“ (1946).

22 aprilie 1970 - S-a sărbătorit pentru prima dată Ziua Pământului

Ziua Planetei Pământ se sărbătorește, din 1970, la data de 22 aprilie.

22 aprilie 1986 - a murit scriitorul Mircea Eliade

Savant, istoric al religiilor, filosof, eseist, romancier, autor de proză scurtă și de jurnale de călătorie, memorialist, jurnalist și profesor, Mircea Eliade s-a născut la 28 februarie/13 martie 1907, la Bucureşti.

„Fiecare om vrea să fie liber în viaţă, dar toţi fug de consecinţele libertăţii lor“, dpunea Eliade în „Huliganii“. S-a stins din viață, la vârsta de 79 de ani, în urma unui cancer generalizat.

22 aprilie 1990: „Fenomenul Piața Universității”

În Piaţa Aviatorilor din Bucureşti, PNŢCD a organizat, pe 22 aprilie 1990, un miting la care au participat 100.000 de manifestanţi. Manifestația era un răspuns la decizia FSN de a participa la primul scrutin electoral liber organizat în România după Revoluţia din 1989.

O parte dintre manifestanţi au ocupat ulterior Piaţa Universităţii şi au rămas acolo până la 13 iunie, ziua când mii de mineri au fost aduşi în Capitală pentru a înăbuşi violent protestul anti-guvernamental.

Acțiunea, care adurat 53 de zile, a rămas în istorie ca „Fenomenul Piața Universității" și este considerat cel mai amplu protest din istoria României şi cea mai mare manifestaţie anticomunistă din Europa de Est, după căderea Cortinei de Fier.

22 aprilie 1994 - a murit Richard Nixon,

Omul politic american Richard Nixon a fost al 37-lea președinte al Statelor Unite. Deși Nixon a escaladat la început implicarea Statelor Unite în Războiul din Vietnam, a sfârșit prin a retrage SUA din conflict până în 1973, potrivit Wikipedia.

Al doilea mandat al lui Nixon a fost marcat de o criză în Orientul Mijlociu, dar și de o serie de dezvăluiri legate de Scandalul Watergate, potrivit Wikipedia

22 aprilie 2005: Televiziunea Al-Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak,

Pe 28 martie 2005, Marie-Jeanne Ion, Sorin Mișcoci (ambii de la Prima TV) și Ovidiu Ohanesian (de la România Liberă) au fost răpiți în Bagdad, capitala Irakului.

Pe 22 aprilie Postul de televiziune Al-Jazeera a difuzat imagini cu cei trei, susținând că răpitorii cer retragerea trupelor române din Irak în patru zile, altfel vor ucide ostaticii.