21 aprilie: regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar fi împlinit 97 de ani VIDEO

Pe 21 aprilie venea pe lume cea care avea să devină regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord. În aceeași zi, dar în 1958, s-a născut actrița Andie MacDowell, iar în 1963 regretata interpretă de folk, Tatiana Stepa.

21 aprilie 753 î.Hr. ziua întemeierii Romei

Este considerată ziua de naștere a vechiului Imperiu Roman. Legendele spun că pe 21 aprilie 753 î.H, a fost construită Roma de către Romulus și Remus.

21 aprilie 1689 - un incendiu a cuprins Biserica Neagră din Brașov

Un mare incendiu a cuprins Biserica Neagră din Brașov, distrugând acoperișul și mobilierul din interior.

21 aprilie 1816 - s-a născut scriitoare britanică Charlotte Bronte

Romancieră și poetă engleză, sora mai mare a scriitoarelor Emily Brontë și Anne Brontë, Charlotte Brontë, este cunoscută mai ales pentru cartea ei Jane Eyre, unul dintre cele mai celebre romane din literatura engleză și cea universală.

Charlotte Bronte a murit în 1855.

21 aprilie 1895 - în România a fost promulgată Legea minelor

Legea minelor prevedea, pentru prima dată în România, separarea drepturilor de proprietate asupra subsolului de drepturile de proprietate asupra solului, statul preluând proprietatea asupra zăcămintelor minerale și metalifere, potrivit Wikipedia.

21 aprilie 1910 - a murit scriitorul american Mark Twain

Scriitorul, publicistul, antreprenorul, satiristul și umoristul american Mark Twain, pseudonimul literar al lui Samuel Langhorne Clemens, s-a născut pe 30 noiembrie 1835 în Missouri, SUA și a rămas în istoria literară mai ales grație popularelor sale romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur.

21 aprilie 1926 s-a născut regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord

Elisabeta și-a exersat abilitățile de viitoare regină a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1952-2022) pe vremea când era încă prințesă, când s-a adresat viitorilor săi supuși din Commonwealth cu ocazia celei de-a 21-a aniversări, în 1947, cu următoarele cuvinte: „Vă promit tuturor că toată viața mea, lungă sau scurtă, vă voi sluji pe voi și marea familie imperială din care facem parte cu toții”.

A ajuns pe tronul Marii Britanii și Irlandei de Nord după moartea tatălui său. „Nu am avut parte de ucenicie, tatăl meu a murit mult prea devreme. A trebuit să preiau brusc responsabilități și să fac o treabă cât mai bună”, a mărturisit Regina Marii Britanii.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. Anul acesta ar fi împălinit 97 de ani.

21 aprilie 1958 - s-a născut actrița Andie MacDowell

Rosalie Anderson „Andie” MacDowell s-a născut la data de 21 aprilie 1958, în Gaffney, Carolina de sud. Și-a făcut debutul în film în1984 cu „Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes”.

În 1994, Andie MacDowell a jucat în comedia „Four Weddings and a Funeral” iar apoi în „Ground Day”. A apărut în reviste și în reclame televizate pentru o celebră companie cosmetică, dar a devenit un model pentru milioane de femei de vârsta ei când a ales să-și afişeze din ce în ce mai des părul cărunt, într-un mod foarte asumat.

21 aprilie 1958 - s-a născut Tatiana Stepa

Compozitoarea și interpreta de muzică folk Tatiana Stepa a debutat în 1982 pe stadionul din Făgăraş, în Cenaclul Flacăra, cu melodia „Şi-am să-mi fac o doină".



Din 1992 şi până în 1996, a fost membră a Cenaclului „Totuşi Iubirea”, timp în care a susţinut nu mai puţin de două mii de spectacole. Din 1996 a mai susţinut peste o mie de spectacole în marile oraşe din România, dar şi din Italia, Germania, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.

Tatiana Stepa a compus atât pe versuri proprii, cât şi pe ale unor mari poeţi din literatura universală şi română: Federico García Lorca, Esenin, Adrian Păunescu, Lucian Blaga, Elena Farago, Ioan Alexandru, Camelia Radulian, contribuind la promovarea poeziilor acestor poeţi către publicul larg, potrivit Wikipedia. A cântat singură, apoi a format împreună cu Magda Puşkaş, grupul Partaj.

Tatiana Stepa s-a stins în 2009.

21 aprilie 2016 - s-a născut muzicianul american Prince

Cântăreţ, compozitor, aranjor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără cântece precum „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“ şi „When Doves Cry“.



Prince a murit pe 21 aprilie, la vârsta de 57 de ani. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit în studioul lui de înregistrări Paisley Park din Chanhassen, un oraş din statul american Minnesota.