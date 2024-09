19 septembrie: 63 de ani de la moartea Luciei Sturza Bulandra. Întâmplarea absurdă care i-a adus sfârșitul marii doamne a teatrului românesc

La 19 septembrie, în 1941, trupele naziste cucereau Kievul, iar în 1946 era fondat Consiliul Europei. Tot într-o zi de 19 septembrie, dar în 1961, se stingea Lucia Sturza Bulandra, „marea doamnă a teatrului românesc“, iar 1996, celebrul actor Ştefan Mihăilescu-Brăila.

86: S-a născut împăratul roman Antoninus Pius

Împăratul roman Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Pius a domnit în perioada 138-161, fiind considerat cel de-al patrulea din „Cei cinci împărați buni“.

Politica sa internă s-a caracterizat prin atenția acordată administrației provinciilor, finanțelor statului, jurisdicției imperiale. Pe plan extern a continuat activitatea de consolidare a sistemului defensiv al imperiului. Răscoalele antiromane din Bretannia, Mauretania, Egipt și Iudeea au fost reprimate de generalii săi. Într-o atmosferă de liniște pe plan intern și extern, Antoninus Pius a sărbătorit în 148 cea de-a 900-a aniversare a fondării Cetății Eterne.

Domnia lui Antonius Pius a fost identificată cu apogeul dinastiei antonine și al întregului principat.

1783: A fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier

Cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier ridicat în aer a avut la bord trei „pasageri”: o rață, un cocoș și o oaie.

Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile, potrivit Wikipedia.

Primul balon, fără echipaj, a fost înălțat la 5 iunie 1783.

1941: Trupele naziste au cucerit Kievul (Al Doilea Război Mondial)

În timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, trupele germane au cucerit, la 19 septembrie 1941, Kievul.

Orașul a fost aproape complet ruinat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și-a revenit rapid în anii postbelici.

1909: A murit Nicolae Hurmuzaki, om politic român, membru de onoare al Academiei Române

Politician și patriot român, deputat al Consiliului Imperial (Reichsrat), baronul Nicolae de Hurmuzaki (n. 19 martie 1826, Cernăuca, Cernăuți) a fost descendentul unei vechi familii fanariote din Principatul Moldovei, fiind fiul lui Doxaki Hurmuzachi (1782–1857).

Nicolae de Hurmuzaki a fost membru de onoare al Academiei Române.

1941: Trupele naziste au cucerit Kievul (Al Doilea Război Mondial)

În timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, trupele germane au cucerit, la 19 septembrie 1941, Kievul.

Orașul a fost aproape complet ruinat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și-a revenit rapid în anii postbelici.

1946: A fost fondat Consiliul Europei în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich

Organizație internațională, interguvernamentală și regională, Consiliul Europei a luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte state din centrul și estul Europei.

Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.România a deținut președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2005 – mai 2006.

1961: A murit actrița Lucia Sturza Bulandra

Lucia Sturdza Bulandra a fost descendentă a unei familii princiare. S-a născut la Iaşi pe 25 august 1873. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, decisă să îmbrăţişeze o carieră în învăţământ. Întâmplarea a făcut să nu găsească niciun post liber și a ajuns să facă teatru.

A ales să facă o carieră pe scenă, în ciuda faptului că la debutul din 1898, bunica i-a trimis o telegramă prin care i-a interzis să poarte numele familiei pe scenă.

„N-am fost atrasă în teatru de focul sacru de care aproape toţi actorii spun că sunt stăpâniţi; de altfel, nu mai eram la primii mei paşi în lupta pentru viaţă, pentru asigurarea existenţei şi independenţei mele sociale – şi nici nu aveam vârsta când entuziasmele tinereţii explică avântarea în necunoscut, în mrejele îmbătătoare ale unei fantezii pline de făgăduinţi. Nu: aveam douăzeci şi cinci de ani în 1898. Terminasem Facultatea de Litere şi Filosofie şi încercasem – nu o dată, dar zadarnic – să capăt un loc în învăţământ pentru a-mi asigura o viaţă independentă” , mărturisea Lucia Sturdza Bulandra, în volumul „Amintiri”.





Lucia Sturdza-Bulandra

În 1914, împreună cu soțul ei, a întemeiat o companie particulară.

„Fără el, fără sprijinul lui, fără calmul, tactul, modestia şi neclintita lui dragoste pentru teatru, n-aş fi putut înfăptui nimic, n-aş fi putut rezista atâtor greutăţi”, scria actriţa despre soţ, în volumul „Amintiri”.

Din 1941 a fost actriță a Teatrului Municipal din București, iar din 1947 până la sfârșitul vieții a fost directoarea acestui teatru, astăzi Teatrul Bulandra.

Lucia Sturdza-Bulandra a format generații întregi de actori: Nicolae Baltățeanu, George Calboreanu, Nae Roman, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebengiuc.

„Ca să domnească, actorul trebuie să abdice. În perfecta-i personalitate rezidă marea artă a actorului. Este o dedublare, în care actorul se supraveghează pe sine în îndeplinirea construirii unui alt personaj, al aceluia visat de autor. Scopul va fi atins numai atunci când transformarea dă impresia de adevăr, de perfectă coeziune, de convingere aprofundată…”, spunea actrița.

„Marea doamnă a teatrului românesc“ a avut parte de un sfârşit stupid.

Pe 19 septembrie 1961, la vârsta de 88 de ani, în urma unei banale căzături pe scări, Lucia Sturdza Bulandra a murit, după câteva zile de agonie.

1975: S-a născut Laurențiu Reghecampf, jucător și antrenor român de fotbal

Antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf împlinește 49 de ani.

Ca fotbalist, a jucat printre altele pentru Steaua București și reprezentativa României.

1996: A murit Ștefan Mihăilescu-Brăila, actor român de teatru și film

Ştefan Mihăilescu-Brăila a venit pe lume la 3 februarie 1925 la Brăila și și-a dorit de mic să ajungă actor.

„M-am născut în casa săracă a unei femei care-şi câştiga cu greu pâinea zilnică, fiind soră la un spital. Mama s-a căznit să mă înveţe de timpuriu o meserie, dar eu îmi pusesem în gând să mă fac actor. Şi nu orice fel de actor, ci unul de film. Unde? Bineînţeles, la Hollywood. Aveam 13 ani când m-am rugat de un şef de echipaj al unui vapor: «Ia-mă cu dumneata pe mare...» Ca să nu par puşti, îmi lăsasem un fel de mustăcioară pe care o înnegrisem cu un dermatograf de la o mătuşă. Primul meu machiaj se vede că n-a fost prea inspirat, fiindcă am fost trimis acasă. Când, după eliberare, s-a înfiinţat la Brăila o trupă de teatru, am fost printre primii ei angajaţi. Eram fericit că joc pe o scenă adevărată. Am continuat să fiu un spectator nelipsit al sălilor de cinema. Eu sunt uşor de «câştigat» de episoadele dramatice sau comice ale unui film şi nu mă sfiesc să recunosc că mă surprind cu ochii înlăcrimaţi ori, dimpotrivă, râzând în hohote. Şi vă rog să notaţi că m-am apucat de teatru de dragul filmului!“, povestea actorul în interviul acordat lui Gheorghe Tomozei. şi publicat în numărul din iunie 1964 al revistei „Cinema“.

A jucat, între altele, în filmele „A fost prietenul meu'' (1961), „Omul de lângă tine'' (1961), „Porto-Franco'' (1961), „Răscoala'' (1965), „Zile de vară'' (1968), „Asediul'' (1970), „Proprietarii'' (1973), „Tatăl risipitor'' (1973), „Păcală'' (1974), „Mastodontul'' (1975), „Gloria nu cântă'' (1976), „Misterul lui Herodot'' (1976), „Ciocolată cu alune'' (1978), „Septembrie'' (1978), „Mihail, câine de circ'' (1979), „Destine romantice'' (1981), ''Buletin de Bucureşti'' (1983), „Sosesc păsările călătoare” (1984).

Marele actor a murit la 19 septembrie 1996, la Bucureşti.

2011: A murit pianistul și compozitorul Johnny Răducanu

Contrabasist, pianist, compozitor, aranjor și conducător de formație, Johnny Răducanu - pe numele său real Răducan Crețu -s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petrea „Crețul” Șolcan.

Johnny Răducanu s-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani.

A făcut studii muzicale la Iași și Cluj, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București (clasa contrabas, 1953-1956). Îndrumător activ al tinerei generații, Johnny Răducanu este considerat un veteran al muzicii românești de jazz.