VIDEO Cum reacţionează o fetiţă cu paralizie cerebrală atunci când încearcă să meargă pentru prima dată fără ajutor

O mamă din statul american Texas a rămas uluită când fetiţia ei de şase ani, Love, s-a decis să meargă fără cadru şi fără bretele. „Majoritatea dintre voi ştiţi că fiica mea are paralizie cerebrală şi că are nevoie de cadru ca să se mişte. A decis să se ridice şi să încerce să meargă fără ele”, a scris Lovely Johnson, pe Facebook, alături de video-ul cu fetiţia ei pe care a numit-o eroina ei, conform The People.

În video, fetiţa poate fi văzută cum se ţine de mobilă pentru ca apoi să meargă fără niciun sprijin, moment în care face ochii mari şi râde, zicând „oh, Doamne!”. De când a postat video-ul, în urmă cu o săptămână, acesta a devenit viral, numai postarea mamei strângând peste 53.000 de reacţii şi peste 40.000 de share-uri, după cum notează aceeaşi publicaţie.

„Eroul meu nu e cineva mai în vârstă decât mine, e prinţesa mea de şase ani. Sunt atât de mândră de copilul meu. A dovedit că totul e posibil”, a mai scris Lovely Johnson, adăugând că „sunt uimită de câte inimi a atins fiica mea. Iubirea pe care o primeşte din întreaga lume e frumoasă“.