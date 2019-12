VIDEO Momentul în care un bărbat deschide focul într-o biserică din SUA. Trei oameni au murit

Şeful Poliţiei din White Settlement, J.P. Bevering, a precizat că atacatorul a fost ucis de doi enoriaşi care erau înarmaţi.

"Ameninţarea a fost oprită ca urmare a acţiunilor eroice a celor doi enoriaşi din biserică", a declarat Bevering.

Jack Cummings, un reprezentant al bisericii, a declarat pentru New York Times că atacatorul a atras atenţia echipei de securitate a bisericii, care este alcătuită din enoriaşi voluntari, autorizaţi să poarte arme de foc.

"Au salvat multe vieţi astăzi pentru că acest lucru ar fi fost altfel un masacru", a precizat Cummings. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a catalogat atacul drept "un act malefic de violenţă". Statul Texas a fost, anul acesta, scena mai multor atacuri armate grave. În august, 22 de persoane au murit, iar 24 au fost rănite într-un atac armat produs într-un magazin Walmart din El Paso. În aceeaşi lună, un individ înarmat a ucis şapte persoane şi a rănit alte 20 în localitatea Odessa-Midland.

