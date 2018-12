Veteranul de război fără picioare care a strâns peste 18 milioane de dolari pentru zidul lui Trump: sursa obscură a finanţării

La 37 de ani, Brian Kolfage, rămas fără ambele picioare şi fără un braţ în războiul din Irak, îşi construieşte o imagine de tată şi soţ model şi se declară un mare admirator al lui Donald Trump.

Celebru în întreaga ţară pentru discursurile sale motivaţionale, acest bărbat a deschis acum o săptămână o campanie de strângeri de fonduri pentru zidul cerut de Trump la graniţa cu Mexic şi rămas deocamdată o promisiune de campanie.

Apelul său are un succes ameţitor, cuantificat în aproape 16 milioane de dolari strânse deja de la peste 260.000 de donatori. Noua ţintă este de un miliard de dolari, în condiţiile în care Trump cere un buget de 5,7 miliarde de dolari pentru finanţarea zidului.

Faima lui Brian Kolfage de invalid de război şi orator a explodat mai ales după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă, la 21 ianuarie 2017. Până atunci, a fost vârful de lance al unor site-uri şi pagini de socializare specializate în răspândirea de ştiri false şi teorii conspirative, scrie Buzzfeednews.com.

Dacă unele dintre ele nu mai sunt active, altele, cum ar fi Right Wing News, PS Republic şi WoundedAmericanWarrior, încă au priză la public.

Aceste surse de informare au şocat şi adunat milioane de vizualizări cu subiecte inventate despre musulmanii „violatori“, bolile mortale ascunse de Hillary Clinton, banii daţi de George Soros teroriştilor interni sau „pedofilul“ Barack Obama.

Citând e-mailuri, BuzzFeed News scrie că Brian Kolfage a angajat cel puţin 10 persoane pentru a crea, posta şi difuza conţinut sub umbrela Daily Freedom, un site cu conţinut conspirativ închis între timp.

Potrivit unui e-mail al lui Kolfage, fostul militar afirmă că „a intrat“ în afacerea cu ştiri false în 2015, pe vremea lansării campaniei lui Trump pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016.

După instalarea lui Trump la Casa Albă, a combinat prezenţa în online cu călătoriile în scop motivaţional.

Pe lângă campania pentru zid, Brian Kolfage mai are un apel la strângeri de fonduri Go Fund Me. A făcut rost până acum de 60.000 de dolari din cele 100.000 de dorite pentru un caz juridic fără precedent şi hotărâtor, potrivit lui, pentru generaţiile viitoare.

Contactat pentru a da detalii despre cum va transfera banii strânşi pentru zid, Kolfage nu a răspuns. În schim, el dă asigurări pe site că are un „contact sigur“ la Casa Albă şi lucrează la un cadru juridic. Dacă nu îşi va atinge scopul, el promite returnarea banilor.