Vedetă a filmelor pentru adulţi, despre ce înseamnă pentru industrie instalarea vicepreşedintei alese Kamala Harris la Casa Albă: „Sunt îngrozită”

Vicepreşedintele ales Kamala Harris a arătat numai o atitudine ostilă faţă de lucrătorii sexuali de-a lungul anilor din funcţia de procuror şi, în ciuda nuanţării recente a acesteia, industria nu poate să se aştepte la nimic bun după ce va deveni vicepreşedinte a SUA, atrage atenţia Cherie DeVille.

Kamala Harris a atras de timpuriu atenţia industriei, care s-a alarmat în privinţa ei încă de când era procuror districtual în San Francisco. Iar acum în preajma inaugurării din 20 ianuarie, semnalele de alarmă sunt şi mai intense când industria are nevoie de sprijin astfel încât Harris să nu iniţieze o acţiune încă şi mai amplă care să-i ameninţe existenţa.

În 2008, s-a opus unei iniţiative legislative de legalizare a prostituţiei în calitate de procuror districtual din San Francisco.

„Cred că este absolut ridicol în cazul în care ar exista vreo ambiguitate în privinţa poziţiei mele”, declara Harris pentru New York Times, proclamând că o legislaţie favorabilă ar fi un covor roşu pentru peştii care ar vulnerabiliza femeile expunându-le riscurilor drogurilor şi armelor.

Harris a făcut explicite şi lucrurile de nerostit în public, şi anume că lucrătorii legali ar „compromite calitatea vieţii în comunitate”, cu alte cuvinte munca lucrătorilor sexuali are o imagine oribilă. Aşa se face că, în calitate de procuror, senator şi candidat la preşedinţie, Harris a prezentat clişee demodate legate de lucrătorii sexuali.

Acţiunile lui Harris din trecut au dăunat drepturilor lucrătorilor sexuali. Potrivit unei relatări din Washington Post, a încercat să-i pună sub acuzare pe proprietarii paginii Backpage ca fiind peşti descriind o platformă pentru traficanţi de carne vie - iar asta în timp ce lucrătorii sexuali de gen feminin, ca şi avocaţii anti-trafic, au respins versiunea lui Harris privind bordelurile online.

„Au declarat că site-ul oferă o platformă a unui control sporit asupra condiţiilor muncii lor”, a scris Washington Post.

Or, în loc să asculte femeile şi pe apărătorii victimelor, Harris şi-a avansat cruciada în Senat unde a susţinut proiectul de lege Stop Enabling Child Traffickers/ Allow States and Fight Online Sex Trafficking (SESTA/FOSTA - Stop Facilitării Traficului de copii/Permiteţi statelor şi victimelor să combată traficul de sex online) astfel încât există acum o lege în privinţa reclamelor online ce aplică pedepse cu închisoarea. Harris vorbeşte de protejarea femeilor de traficare, dar lucrătorii sexualii sunt de părere că legislaţia SESTA/FOSTA îi împiedică să verifice clienţii prin email înainte de a face afaceri cu ei. Prin urmare, Harris i-a împins pe lucrătorii sexuali înapoi pe străzile periculoase.

Campania sa vine în momente periclitate în care unii dintre cei mai redutabili adversari ai industriei porno, şi anume companiile de credit, au finanţat ascensiunea politică a preşedintelui-ales Joe Biden. Acesta a fost senator în Delaware, unde îşi au sediul majoritatea corporaţiilor şi băncilor. Potrivit unui reportaj publicat de Mother Jones, banca controversată MBNA a vărsat peste 200.000 de dolari în candidatura lui Biden, care ulterior a înaintat proiecte de lege anti-consum în Washington DC, între care şi restricţii de a declara falimentul. Companiile de credit au promovat proiectul de lege ani de zile, iar Biden le-a făcut jocul.

Companiile cărţilor de credit, iadul lucrătorilor sexuali

Aceste companii au fost iadul pentru vedetele porno ani de zile. Puţini americani sunt conştienţi că Visa şi Mastercard sunt cele ce dictează ce tip de conţinut porno vor să existe. De pildă, mă prezint foarte precis când îmi promovez clipurile legale destinate adulţilor, întrucât companiile au reguli stricte, scrie Cherie DeVille. „În pofida faptului că realizez doar clipuri legale, companiile cardurilor de credit sunt cele care decid asupra reglementărilor - dacă o actriţă porno se descrie ca „mamă”, şi nu ca „mamă vitregă”, Visa şi Mastercard vor împiedica clienţii să plătească pentru acele clipuri perfect legale.

„Fără sistemele lor de plată, ne-am ras. Or, sunt aceleaşi companii care au susţinut cariera lui Biden”, scrie vedeta fimelor pentru adulţi.

Între timp, noile politici ale Instagram, parte din Facebook, interzic reclamele performerilor adulţi ai industriei de la cluburi legale de striptease la masaje tantrice.

„După ridicarea restricţiilor legate de COVID-19 nu voi mai putea să pun pe undeva un fluturaş pentru promovarea striptease-ului meu la un club. Munca mea în domeniul sexului este doar una legală, dar Facebook îmi tratează jobul ca infracţiune”, scrie actriţa în Daily Beast..

Acesta spune că se îndoieşte că Harris, sau Biden, se va opune politicilor Facebook, întrucât marile companii tehnologice sunt pentru viitorul vicepreşedinte cum sunt companiile de carduri de credit pentru Biden, mai ales că echipa de tranziţie a viitorului preşedinte american a angajat deja foşti lobbyşti şi manageri ai Facebook.

Monopolul Facebook

Or, Facebook deţine monopolul, şi nimeni nu e mai conştient de asta decât lucrătorii sexuali cenzuraţi de el. Nu e ca şi cum aceştia din urmă ar putea merge în altă parte. Ei susţin demersul Departamentului de justiţie de a rupe Facebook, dar având în vedere legăturile ambilor noi aleşi cu compania, „mă îndoiesc că ei vor pune umărul la asta”, scrie Cherie DeVille.

Ceea ce face situaţia şi mai înfricoşătoare este că nimeni nu vine în sprijinul lucrătorilor sexuali, este de părere aceasta. Conservatori precum republicanul Josh Hawley nu trece cu vederea niciun fel de cenzură, în schimb semnează toate legile împotriva fetelor din acest domeniu. Nici de partea stângistă nu există un suport real precum în podcastul Red Scare realizat de două femei est-europene care trăiesc în America şi care prezintă în cele din urmă lucrătoarele sexuale ca femei tulburate şi victime ale traficului de persoane.

O oarecare speranţă din partea lui Harris există totuşi după ce a declarat la începutul lui 2019, despre legalizarea prostituţiei: „Cred că trebuie să înţelegem că nu e atât de simplu. Dar când vorbim despre adulţi care îşi dau acordul, m-aş gândi că da, ar trebui să avem în vedere că nu putem condamna drept infracţiune comportamentul liber consimţit câtă vreme nimeni nu are de suferit”.

Harris a sugerat că s-ar gândi şă-şi schimbe opinia în privinţa domeniului sexului, dar e de remarcat că a luat în considerarea decriminalizarea, ceea ce s-ar putea referi la anumite modele care ar practica munca legal. Astfel, ar putea fi în favoarea arestării bărbaţilor ce ar plăti pentru sex sau ar putea limita sancţiunile pentru practicarea prostituţiei. De asemenea, femeile ar putea fi scutite de închisoare.

Dintre toate posibilele scenarii unul singur nu încape în perspectiva lui Harris, şi anume legalizarea muncii sexuale sau tratarea lucrătorilor ca fiinţe umane care nu-şi doresc decât dreptul de a munci.

Pe de altă parte, în acest domeniu Harris are mereu o ezitare, or ar fi deja de prea multe ori pentru profesia mea, astfel că americanii trebuie să-şi expună propriul „dar” la obiecţiile ei, scrie vedeta filmelor pentru adulţi.