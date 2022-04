Un politician american, atacat de o vulpe chiar în curtea Capitoliului VIDEO

Vulpea „a fost adusă în faţa justiţiei” de Poliţia Capitoliului, potrivit contului lor de Twitter, imediat după ce democratul din California Ami Bera a declarat că a fost muşcat în faţa clădirii Senatului, luni seară.

„Nu am văzut-o şi dintr-o dată am simţit că ceva se aruncă în spatele piciorului meu. Am sărit şi mi-am luat umbrela”, a spus Bera. Ulterior, acesta a publicat o fotografie în care se poate vedea locul unde animalul i-a găurit costumul.

Protecţia animalelor a găsit vulpea, care, cel mai probabil, va fi relocată. De altfel, incidentul nu este singular. Mai multe persoane ar fi fost atacate de vulpi în ultima perioadă. Una într-o grădină botanică tot din apropierea clădirii Capitoliului.

Autorităţile au declarat că cel puţin şase persoane au raportat recent muşcături de vulpe: „probabil că există mai multe bârloguri de vulpi pe Capitol Grounds. Animal Control se află în prezent pe teren, încercând să prindă şi să mute toate vulpile pe care le găsesc”.

„Vulpile sunt animale sălbatice care protejează foarte mult bârlogurile şi teritoriul lor. Vă rugăm să nu vă apropiaţi de nicio vulpe pe care o vedeţi', au avertizat oamenii legii.

What does the fox say? Last night, I found out…



Joking aside, animal bites are extremely serious. In the case of an encounter, please speak with a physician immediately: https://t.co/J4tmdlZzQI.



Happy to report that I am healthy and back at work serving the people of #CA07. https://t.co/rNX85ItmrK