SUA. New-yorkezii, terorizaţi de veveriţe agresive VIDEO

"Mi s-a urcat pur şi simplu pe picior, eu îi zic 'salut, veveriţă, ce faci', iar ea ori m-a muşcat, ori m-a zgâriat pe gât şi m-am trezit dintr-o dată într-o luptă corp la corp pe care am pierdut-o", a relatat pentru postul de radio WABC Micheline Frederick, care a ieşit din "confruntarea" din 21 decembrie cu contuzii şi mâinile însângerate şi a trebuit să se vaccineze antirabic.

Vecina ei Licia Wang a fost la rândul ei atacată de o veveriţă. "Am încercat să o scutur, dar nu am reuşit, are gheare, se agaţă de geacă, nu poţi să o dai jos", a povestit ea.

Cel puţin alte trei persoane au afirmat că au avut întâlniri similare fie cu o singură veveriţă, fie cu un grup.

Majoritatea atacurilor s-au produs pe o stradă din zona rezidenţială Rego Park din Queens.

O altă localnică a mărturisit că nu mai iese din casă decât echipată cu un spray cu piper, de frică să nu fie atacată de veveriţe, notează AFP, preluată de agerpres.ro.

Majoritatea oamenilor din zonă se tem ca acestea să nu-i agreseze pe copii, a explicat Frederick.

Autorităţile sanitare new-yorkeze i-au sfătuit pe locuitori să angajeze un specialist în capturarea animalelor pentru reglementarea acestei probleme de faună locală.

Serviciile municipale au menţionat într-un comunicat că veveriţele sunt în rare cazuri purtătoare ale virusului rabic, în timp ce departamentul pentru gestionarea parcurilor newyorkeze i-a avertizat pe locuitori să nu hrănească veveriţele, obişnuindu-le astfel cu contactul uman.