Stare de urgenţă după precipitaţii record, declarată în premieră pentru oraşul New York VIDEO

Departamentul de pompieri al oraşului a intervenit de urgenţă în cinci cartiere, a spus un reprezentant.

Circulaţia metroului din oraş a fost limitată sau suspendată din cauza inundaţiilor, a transmis compania. Aeroporturile LaGuardia şi JFK au înregistrat perturbări ale zborurilor, iar aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunţat că şi-a suspendat activitatea din cauza inundaţiilor grave.

This guy is wading through nearly waist-high water to reach his vehicle - as streets are flooding quickly in Westchester @NBCNewYork pic.twitter.com/T6RN2AxfTD