Spitalizările copiilor au crescut de patru ori în New York în contextul răspândirii variantei Omicron

Varianta Omicron continuă să se propage în Statele Unite, unde autorităţile sanitare din New York constată o creştere semnificativă a numărului de copii internaţi de COVID-19.

Departamentul de Sănătate din statul New York „monitorizează îndeaproape o tendinţă de creştere a spitalizărilor pediatrice asociate COVID-19. Cea mai însemnată creştere se observă în oraşul New York, unde spitalizările au crescut de patru ori” între 5 şi 19 decembrie. Jumătate din copiii internaţi în acest interval de timp au sub cinci ani, adică din grupa de vârstă care nu este vizată deocamdată de vaccinarea anti-COVID-19, se arată într-un comunicat preluat de AFP.

Numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 continuă să crească în Statele Unite, cu o medie de aproape 190.000 de cazuri pe zi în ultima săptămână, după cum arată bilanţul întocmit de Universitatea John Hopkins.

Sosirea variantei Omicron în contextul sărbătorilor de la sfârşit de an, sinonime cu deplasări şi reuniuni în familie, au provocat o penurie de teste anti-COVID în ţară. Doctorul Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe în combaterea pandemiei, a dat asigurări că această penurie va fi soluţionată la începutul lui ianuarie.