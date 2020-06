Revolte în New York şi Washington: Preşedintele Donald Trump anunţă deşfăşurarea armatei pentru încetarea revoltelor pe care le consideră o "ruşine"

Revoltele provocate de moartea lui George Floyd au pus sub stare de asediu oraşul New York.

"Am vorbit cu guvernatorul (New York) Andrew Cuomo şi, pentru siguranţa tuturor, am decis să instauram starea de asediu: va intra în vigoare la 11:00 seara şi va fi ridicată la 5 dimineaţa ", a declarat într-o postare pe Twitter primarul capitalei economice a SUA, Bill De Blasio.

Primarul New York-ului urmează exemplul a altor 40 de oraşe care au început să pună în aplicare aceste măsuri.

Starea de asediu presupune interdicţia de circulaţie între orele 23:00 şi 06:00. Protestatarii au ignorat de cele mai multe ori aceste restricţii, iar acest lucru a cauzat noi tensiuni.

Trump le-a transmis guvernanţilor să ia toate măsurile necesare pentru "dominarea străzilor" şi denunţarea actelor de "terorism intern", promiţând că va restabili ordinea în SUA.

În Washington, capitala Statelor Unite, a fost decretată stare de asediu duminică, după ce au avut loc manifestaţii în apropierea Casei Albe.