Primul draft al investigaţiei lui Mueller: Trump l-ar fi „ajutat pe Putin să destabilizeze Statele Unite” VIDEO

Bernstein, care este recunoscut pentru relatarea scandalului Watergate ce a dus mai apoi la demisia fostului preşedinte american Richard Nixon, a apărut duminică într-o intervenţie la CNN pentru a discuta două rapoarte publicate weekendul acesta de către The New York Times şi The Washington Post, în care sunt prezentate noi detalii privind implicarea unor colaboratori ai lui Trump cu diferite personaje ruseşti.

Washington Post a relatat că Trump a „mers până în pânzele albe” pentru a ascunde discuţiile directe pe care le-a avut cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. În material se mai dezvăluie că FBI-ul a deschis o investigaţie asupra lui Trump după ce acesta din urmă l-a concediat pe fostul director al biroului, James Comey, în 2017, suspectând că preşedintele ar putea lucra în numele Rusiei. Trump a negat acuzaţiile că ar fi colaborat cu Rusia şi a atacat în mod regulat presa pentru că a acoperit acest subiect, relatează Newsweek.

„Este vorba de cei mai serioşi oameni din contrainformaţii pe care îi avem şi care spun «Dumnezeule, cuvintele şi acţiunile preşedintelui ne fac să credem că într-un fel acesta a devenit un pion neintenţionat sau pe jumătate, cu siguranţă în anumite privinţe, al lui Vladimir Putin »”, a explicat Bernstein în timpul intervenţiei sale la CNN.