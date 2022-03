Pentagonul condamnă Rusia pentru refuzul de a exclude folosirea armelor nucleare în războiul din Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că Rusia va folosi arma nucleară doar dacă „existenţa sa ar fi ameninţată”. Rusia deţine cel mai mare număr de focoase nucleare din lume.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN