Opt persoane au fost ucise în trei atacuri armate care au avut loc la saloane de masaj din SUA VIDEO

Nu se ştie dacă aceste atacuri au la bază rasismul, dar au avut loc în contextul reapariţiei actelor anti-asiatice în SUA.

După analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, "este probabil" ca aceeaşi persoană să fie implicată şi în cele trei atacuri, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei locale pentru AFP.

Poliţia federală americană, FBI, participă la anchetă.

Primul atac a provocat moartea a patru persoane şi rănirea a două, marţi, în jurul orei locale 17.00, într-un salon de masaj la aproape 50 de kilometri de Atlanta, cel mai mare oraş din statul Georgia, în sud-estul Statelor Unite, a indicat purtătorul de cuvânt al poliţiei comitatului, citat de cotidianul Atlanta Journal-Constitution.

Mai târziu, după-amiază, alte două noi atacuri cu armă au provocat patru morţi în două saloane de masaj vecine, a anunţat poliţia oraşului, într-un comunicat transmis AFP.

"La sosirea lor, poliţiştii au găsit trei femei decedate în interiorul salonului. Tot la faţa locului, poliţiştii au fost informaţi că au fost auzite focuri de armă de celalată parte a străzii", unde au găsit o altă femeie ucisă, precizează comunicatul.

Un suspect, Robert Aaron Long, în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut după o urmărire, la mai mult de 240 de kilometri sud de Atlanta.

Într-un discurs de joia trecută, preşedintele Joe Biden a condamnat violenţele contra americanilor de origine asiatică, "atacaţi, hărţuiţi, blamaţi şi folosiţi ca ţapi ispăşitori".

Potrivit militanţilor antirasism, resentimentul a fost alimentat de discursul fostului preşedinte Donald Trump, care denumea adesea coronavirusul drept "virusul chinez".

Deşi este dificil uneori să se stabilească motivul xenofob al unui atac, crimele motivate de rasismul anti-asiatic aproape că s-au triplat, de la 49 la 122 anul trecut în 16 oraşe americane, potrivit unui studiu al Center for the Study of Hate and Extremism cu sediul la San Bernardino, în California.

Georgia numără 500.000 de locuitori de origine asiatică, adică puţin peste 4% din populaţia sa, conform Asian American Advocacy Fund, un grup de apărare a drepturilor persoanelor de origine asiatică în SUA.