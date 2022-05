New York se confruntă cu un nou val de COVID-19. Autorităţile au reimpus purtarea măştilor de protecţie

Recenta nouă creştere a numărului cazurilor de COVID-19 au adus New York-ul aproape de intrarea în nivelul ridicat de alertă, care este declarat atunci când sunt atinse anumite praguri ale internărilor pe secţii şi la ATI, potrivit Agerpres.



Cazurile de COVID-19 s-au înmulţit puternic luna aceasta la New York, rata infectărilor pentru ultimele şapte zile ajungând la 300 la 100.000 locuitori, în timp ce au crescut de asemenea spitalizările, situaţie care este încă şi mai gravă în alte zone ale statului american New York.



Prin urmare, autorităţile locale au recomandat luni populaţiei să revină la purtarea măştii în toate spaţiile interioare. Purtarea măştii este obligatorie la New York în transportul public.



Primăria oraşului a anunţat de asemenea distribuirea a 16,5 milioane de teste de COVID-19 către populaţie şi a unui milion de măşti de bună calitate.



Oraşul New York a fost la începutul pandemiei unul din epicentrele mondiale de COVID-19 şi a înregistrat până în prezent peste 40.000 de decese provocate de această boală.