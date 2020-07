Mary Trump a vândut aproape un milion de exemplare din cartea sa despre familia lui Donald Trump în prima zi de lansare

„Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, cartea lansată marţi de Mary Trump, fiica fratelui mai mare a preşedintelui american , psiholog de meserie, a stabilit un record de vânzări pentru editura new yorkeză Simon & Schuster în prima zi de la lansare, şi anume 950.000 de copii - încluzând precomenzi, ediţii audio şi digitale.

Cartea povesteşte despre relaţiile dintre Fred Trump, un dezvoltator imobiliar, „sociopat înalt funcţional” şi fii săi: Fred Trump Jr, primul născut şi Donald Trump. Primul a fost fragilizat de presiunile tatălui său de a-l urma în afaceri, devenind alcoolic, în timp ce Trump a preluat comportamentele tatălui şi a dezvoltat mai departe afacerile familei.

Mary Trump a dat şi o seamă de interviuri în ultima săptămână după ce încercările de a bloca apariţia cărţii au eşuat şi un judecător a ridicat restricţiile de a vorbi despre familie - parte a unui acord de confidenţialitate semnat de ea şi doi fraţi ai preşedintelui - în care a descris atitudinile rasiste ale tatălui, comportamentul manipulant şi lipsit de empatie şi relaţiile nu foarte apropiate dintre cei doi fraţi.





Fred-tatăl l-ar fi umilit pe fiul său mai mare pentru că nu e suficient de „Killer” (Criminal în traducere literală), iar Donald ar fi fost atât de temător să nu aibă aceeaşi soartă că şi-a adaptat personalitatea pentru a se ridica la standardele tatălui său.





Fred sr „ a scurtcircuitat capacitatea lui Donald de a dezvolta şi experimenta întregul spectru al emoţiilor umane. Limitând accesul său la propriile sentimente şi făcându-le pe multe dintre ele inacceptabile, Fred i-a pervertit fiului său percepţia asupra lumii şi i-a deteriorat abilitatea de a trăi în ea, scrie Mary Trump, potrivit Washington Post.





Ea mai scrie despre unchiul său:„El se comportă de parcă ar trebui să fii responsabil de vulnerabilităţile şi nesiguranţa lui de sine. Trebuie să-l linişteşti, să-i porţi de grijă...suferinţa lui a fost mare, aşa că dacă nu fact totul pentru a i-o alina, trebuie să ai şi tu parte de ea”.





Mary Trump a povestit un episod petrecut într-o vizită la Casa Alba la care a luat parte cu alţi membri ai familiei, în care sora preşedintelui Maryann Trump Barry a făcut referire la un incident între cei doi fraţi: Fred Jr i-a răsturnat în cap lui Trump un vas cu piure pentru a-l pedepsi pentru comportamentul său faţă de fratele lor mai mic, Robert.

Trump urăşte episodul şi pentru el n-a fost niciodată prilej de amuzament nici după atâţia ani, povesteşte Mary Trump.

Despre mătuşa sa, Maryann Trump Barry, Mary Trump spune că nici ea nu a crezut că Trump va fi ales preşedinte, întrucât îl consideră un om fără principii, iar susţinerea evangheliştilor albi faţă de Trump a îngrozit-o, pentru că Trump nu este un om religios în profunzime.