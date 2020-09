Mary Trump i-a dat în judecată pe preşedintele Donald Trump şi pe alţi membri ai familiei lor, sub acuzaţia că au privat-o de o moştenire

Plângerea îi acuză pe Donald Trump, pe sora acestuia Maryanne Trump Barry şi pe fratele său Robert Trump, care a decedat în luna august, ”de fraudă şi conduită incorectă”.

Mary îi acuză pe cei trei că au preluat controlul asupra imperiului imobiliar construit de tatăl lor, Fred Trump Sr, care a murit în 1999, şi că l-au folosit pentru a se îmbogăţi.

”Frauda nu a fost doar o afacere de familie – a fost un mod de viaţă”, potrivit plângerii înregistrate la un tribunal din statul New York, în Manhattan.

Jay Sekulow, un avocat al lui Donald Trump, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Întrebat joi să comenteze despre proces, secretarul de presă al Casei Albe Kayleigh McEnany a spus: ”Singura fraudă comisă a fost cea a lui Mary Trump, care şi-a înregistrat una dintre rude şi s-a discreditat”.

Maryanne Trump Barry, fostă judecătoare la o curte federală de apel, în prezent pensionată, nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii. Un avocat care l-a reprezentat pe Robert Trump nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Averea lui Robert Trump a fost menţionată ca pârâtă în acest caz.

Plângerea făcută de Mary Trump readuce atenţia asupra unchiului ei şi a familiei acestuia, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile la care Donald Trump speră să fie reales preşedinte.

Separat, Trump încearcă să îl împiedice pe procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, să obţină declaraţiile sale fiscale aferente unei perioade de opt ani, în cadrul unei investigaţii penale şi se confruntă cu o investigaţie civilă a procurorului general din New York, Letitia James, în care este suspectat de supraevaluarea valorii activelor pentru a obţine împrumuturi şi beneficii fiscale.

Plângerea lui Mary Trump, care este psiholog, reia unele acuzaţii incluse în cartea sa publicată recent, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.

Ea a afirmat că, atunci când tatăl ei Fred Trump Jr a murit în 1981, când ea avea 16 ani, i-a lăsat participaţii valoroase în afacerea de familie pe care fraţii săi Donald, Maryanne şi Robert trebuiau să o gestioneze ca fiduciari.

Însă ea a spus că aceştia au sifonat fonduri, au înşelat-o în privinţa moştenirii şi au lăsat-o fără bani.

Mary Trump, acum în vârstă de 55 de ani, a declarat că presupusa fraudă nu a ieşit la iveală decât în octombrie 2018, când New York Times a scris despre investigaţia sa referitoare la problemele fiscale ale familiei Trump.

Într-o declaraţie oferită de avocatul ei, Mary Trump a spus că familia ei a trădat-o lucrând în secret pentru a o fura, spunând ”minciună după minciună” despre moştenirea ei şi pentru ”a mă convinge să dau totul pentru o fracţiune din valoarea adevărată. ”

Înainte de moartea sa, la 15 august, la vârsta de 71 de ani, Robert Trump a condus eforturile nereuşite ale familiei de a o împiedica pe Mary Trump să-şi publice memoriile.