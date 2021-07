Hackerii ruşi au piratat un contractor Microsoft în acelaşi timp în care au avut loc alte atacuri ransomware. Comitetul Naţional Republican, printre cei vizaţi

Corporaţia IT Synnex a transmis că este la curent cu „câteva instanţe în care actori exteriori au încercat să obţină acces prin intermediul Synnex la aplicaţiile ale clienţilor din mediul cloud al Microsoft”.

Unul din aceştia a fost Comitetul Naţional Republican care a transmis: ” În cursul weekendului am fost înformaţi că Synnex, un furnizor-terţ, a fost piratat. Am blocat imediat accesul la conturile Synnex din mediul nostru cloud. Echipa noastră a lucrat cu Microsoft pentru verificarea sistemelor şi, după o investigaţie amănunţită, am constatat că datele noastre nu au fost accesate. Vom colabora mai departe cu Microsoft şi cu ofiţerii federali de aplicare a legii în această chestiune”.

Nu e clar dacă piratarea Synnex e legată de atacurile ransomware care s-au produs simultan asupra a 200 de companii americane prin intermediul piratării firmei de securitate informatică Kaseya.

Două persoane familiare cu incidentul au dezvăluit pentru Bloomberg News că hackerii sunt din grupul cunoscut drept APT 29 sau Cozy Bear, conectat cu serviciile secrete ruse şi care a fost acuzat în 2016 că a spart computerele Convenţiei Naţionale Democrate şi de asemenea că s-a infiltrat în nouă agenţii guvernamentale americane.

"Nu există dovezi că atacul a avut loc. Am dori să reamintim că în timpul summitului preşedinţilor Rusiei şi Statelor Unite de la Geneva, tema securităţii cibernetice a ocupat unul dintre locurile centrale”, se arată în comunicatul ambasadei ruse la Washington.