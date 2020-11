Georgia a retras certificarea victoriei lui Biden, apoi s-a răzgândit. Reacţia lui Trump nu a întârziat să apară

Biden a câştigat la o diferenţă de doar 12.670 voturi în Georgia, adică 0,26% din cele aproape 5 milioane de voturi numărate în acest stat, potrivit certificării oficiale. Astfel, cei 16 electori în Colegiul Electoral naţional din Statele Unite îi revin candidatului democrat.

„Ca secretar de stat, cred că cifrele sunt corecte. Cifrele reflectă verdictul poporului, nu o decizie a cancelariei secretarului de stat sau a instanţelor sau a uneia din echipele electorale”, a declarat secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger.

Deşi certificarea rezultatelor alegerilor este de obicei o formalitate, procesul a devenit un nou câmp de luptă în încercarea preşedintelui în exerciţiu Donald Trump de a rămâne la Casa Albă. Echipa sa de campanie încearcă să blocheze sau să întârzie certificarea în statele cheie în speranţa că va răsturna victoria lui Biden prin Colegiul Electoral, relatează CNN, citat de Digi 24.

Acest lucru devine practic imposibil în cazul în care statele-cheie îşi certifică rezultatele prezidenţiale înainte de 8 decembrie, termenul limită în conformitate cu legea federală. Acum, după ce rezultatele din Georgia au fost certificate, Congresul este obligat să le respecte.

Republicanul Raffensberger s-a opus eforturilor făcute de Trump şi de aliaţii săi de a submina procesul de numărare a voturilor în stat şi a apărat cu fermitate integritatea cursei prezidenţiale din Georgia.

După certificarea rezultatelor, Trump are dreptul să ceară o renumărare a voturilor din Georgia, din cauza marjei înguste. Termenul limită este marţi după-amiază.

Guvernatorul republican al Georgiei, Brian Kemp, trebuie să semneze până sâmbătă documentele care atribuie oficial cei 16 electori lui Georgiei Biden, conform legii statului.

Înainte de audit, Kemp l-a îndemnat pe Raffensberger să „analizeze cu seriozitate orice acuzaţie de nereguli la vot”, în condiţiile în care Trump şi echipa sa au lansat numeroase acuzaţii privind nereguli masive şi fraude în Georgia.

Trump s-a folosit de Twitter pentru a-l îndemna pe Kemp să „devină dur” şi să facă statul să „devină republican”, chiar dacă alegătorii din Georgia l-au susţinut pe democratul Joe Biden. Mai mult, preşedintele în exerciţiu l-a încurajat pe Kemp să „preia conducerea” după ce a devenit clar că auditul nu a descoperit nereguli pe scară largă.

Dar Trump l-a şi atacat pe Kemp, învinuindu-l pentru un acord legal la care statul a ajuns la începutul acestui an cu democraţii cu privire la buletinele de vot prin corespondenţă. Biroul lui Raffensberger a declarat că Trump caracterizează greşit acordul, cunoscut sub numele de decret de consimţământ, despre care a pretins în mod fals că prevede mai puţine verificări pentru aceste buletine de vot.

Donald Trump a reacţionat pe Twitter după certificarea rezultatului din Georgia.

„Guvernatorul Georgiei şi secretarul de stat refuză să ne lase să analizăm semnăturile care ar expune sute de mii de buletine de vot ilegale şi ne-ar da Partidului Republican şi mie, o MARE VICTORIE. De ce nu o fac şi de ce sunt atât de grăbiţi să certifice un rezultat fără sens?”, a scris el.

