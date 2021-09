Diplomaţia americană post-Afganistan: Cum arată agenda diplomatică a lui Joe Biden în această toamnă şi care sunt provocările prioritare

La 21 septembrie, preşedintele Biden este aşteptat să ţină un discurs în faţa Adunării Generale a ONU. Adunarea Generală a ONU se ţine în acest an într-un format hibrid, împletind intervenţiile în persoană la sediul de la New York cu cele virtuale. Aproximativ o sută de şefi de state şi de guverne şi-au anunţat prezenţa la New York, potrivit unei liste provizorii a participanţilor obţinută de AFP.

Conform Washington Post şi Politico, preşedintele american vrea să propună în marja intervenţiei la ONU desfăşurarea unui summit dedicat vaccinării anti-COVID-19.

Apoi, Joie Biden îi va primi pe 24 septembrie la Washington pe premierii Indiei, Japoniei şi Australiei, relansând formatul numit „Quad”, sau „Dialogul cvadrilateral de securitate”.

Acest summit cvadrilateral între Joe Biden, Scott Morrison (Australia), Narendra Modi (India) şi Yoshihide Suga (Japonia) este menit „consolidării legăturilor şi aprofundării cooperării” pe cel puţin trei provocări: China, COVID-19 şi modificările climatice.

Cei patru parteneri intenţionează să se „angajeze pentru o regiune indo-pacifică deschisă şi liberă”, formula diplomatică consacrată pentru denunţarea ambiţiilor regionale ale Chinei.

Pagina Afganistanului, întoarsă pentru adevăratele provocări

Preşedintele amerian speră, fără îndoială, să ofere un nou suflu după o lună august extrem de complicată atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, din cauza retragerii haotice din Afganistan.

Maniera prin care Statele Unite au pus capăt celor 20 de ani de război împotriva terorismului, apreciată drept foarte unilaterală, a stârnit nemulţumiri în rândul unor aliaţi.

Beijingul şi Moscova nu au ratat ocazia de a pune în discuţie soliditatea sprijinului Statelor Unite faţă de ţările care şi-au pus securitatea în mâinile sale.

Joe Biden insistă că unul dintre motivele părăsirii Afganistanului este pentru a concentra eforturile pe marea confruntare internaţională între democraţii şi regimurile autoritare.

Actualul lider de la Casa Albă nu a dat înapoi de la poziţia anti-chineză dură adoptată de predecesorul său, dar intenţionează să abordeze acest dosar în mod diferit.

Preşedintele Biden vrea să menţină deschise canalele de comunicare cu China şi să se axeze pe jocul alianţelor.

În afară de evenimentele de neratat din toamnă, cum ar fi summitul G20 de la Roma (Italia), pe 30 şi 31 octombrie, şi summitul privind climatul COP26, pe 12 noiembrie, la Glasgow (Scoţia), Biden vrea să organizeze la începutul lui decembrie un summit virtual „pentru democraţie”.