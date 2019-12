Cătălina Florina Florescu este absolventă a facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti. Locuiește în Statele Unite, unde a obţinut un masterat şi un doctorat în literatura comparată, specializându-se în critica de teatru şi medicina umanistă. Predă cursuri de teatru şi literatură la Pace University în Manhattan, NY.

Este autoare a mai multor cărţi catalogate la celebra Library of Congress din Washington, DC, precum și la universități faimoase (Harvard, Stanford, Columbia, Princeton, UCLA, etc.): Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces (critică de teatru și film; medicină umanistă), Disjointed Perspectives on Motherhood (critică feministă; critică culturală și interdisciplinară), Of Silences in Munch, Beckett, Hopper, and Hanson (A Monograph) (filosofie existențială și ontologică; tratat despre tăcere; critică culturală și interdisciplinară); The Night I Burned My Origami Skin (volum de poezii), Transnational Narratives in Englishes of Exile (exil în literatură și artă; critică culturală); şi două în limba română, Inventing Me/Exerciţii de retrăit (memorialistică) şi Teatru (în curs de apariție). O cronică după spectacolul-lectură „Ce rămâne după viață?“ a fost publicată aici.

La ICR NY a avut recent un spectacol-lectură cu piesa „Mia“. Recent, a fost invitată la Harvard University să vorbească aceeași piesă.

Mai multe puteţi afla la această adresă​.