Curtea Supremă a SUA, tentată să modifice cadrul legal care garantează dreptul la avort pentru americance. Biden susţine jurisprudenţa Roe v.Wade

„Eu susţin Roe v. Wade. Cred că este cea mai raţională poziţie şi continui să o susţin”, a subliniat Joe Biden.

"I support Roe v. Wade— and I continue to support it," says Biden as the Supreme Court hints at possibly limiting abortion rights https://t.co/lfdo6moIPx pic.twitter.com/L7fUXb0wYH