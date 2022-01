„Coregrafii” US Navy care asigură siguranţa operaţiunilor de zbor pe portavioane

Veste galbene pe USS Nimitz FOTO US Navy/MCS3 Siobhana R. McEwen

Operaţiunile de pe puntea de zbor a unui portavion au fost comparate cu mişcările fin executate ale unui balet. Oricine are posibilitatea să urmărească operaţiunile efectuate la bordul unui portavion va observa instantaneu culorile diferite ale uniformelor purtate de echipaj.

Partenerii comandantului de aviaţie, cunoscuţi ca veste galbene, sunt direct responsabili de manipularea şi manevrarea aeronavelor, precum şi de siguranţa întregului personal în timpul operaţiunilor de zbor. Orice greşeală sau judecată greşită poate cauza deteriorarea echipamentului sau rănirea echipajului.

„La început a fost înfricoşător să fiu o vestă galbenă, dar acum că am o oarecare încredere, aş spune că am dobândit un sentiment de mândrie”, a spus Melanie Cluck, de la Aviation Boatswain's Mate (Handling) 3rd Class din Palm Springs, California . „Pe puntea de zbor suntem responsabili de dirijarea aeronavelor, dar şi a oamenilor. În mod normal, oricine are nevoie de îndrumare pe puntea de zbor caută o vestă galbenă. Siguranţa întregului personal de pe punte este o mare parte a muncii noastre. Deci nu trebuie să ne cunoaştem doar meseria proprie, ci şi pe a tuturor celorlalţi.”

La un nivel mai jos sunt vestele albastre, marinarii în training, cei care fac munca fizică grea. Principalele lor responsabilităţi includ blocarea şi înlănţuirea, operarea ascensoarelor şi tractarea.

FOTO US Navy/MCS3 Siobhana R. McEwen

„A fi o cămaşă albastră este o muncă dură, dar te căleşte”, a spus aviatorul Michael Lothrop, din Atlanta. „Este cald acolo sus şi lucrăm multe ore în şir, dar trebuie să fii mereu în alertă şi gata să faci treaba ori de câte ori e nevoie.”

Întrucât sarcina superioară a vestelor galbene necesită o atenţie exigentă la detalii şi o cantitate extremă de cunoştinţe pentru a fi îndeplinită bine, pregătirea şi volumul de muncă pe care un marinar trebuie să le depună pentru a deveni cămaşă galbenă sunt impresionante.

„Există două calificări principale ( observator şi conducere şi manipulare) pe care le obţii în calitate de cămaşă albastră, dar de aici totul este despre dacă lanţul tău de comandă vede că ai suficientă iniţiativă pentru a fi o vestă galbenă”, a spus Cluck.

Cerinţele de calificare durează aproximativ 12 săptămâni. După finalizarea calificărilor necesare, marinarii susţin un test scris şi oral.

Apoi urmează un stadiu de inspectare a abilităţilor ce presupune munca practică supravegheată de un expert, care e mai lungă sau mai scurtă, şi furnizează baza pentru înţelegerea deplină a sarcinilor.

„Trebuie să fii capabil să-ţi fie încredinţat controlul asupra aeronavei şi să înţelegi perspectiva pilotulului”, a spus Cluck. „Este un sentiment instinctiv pe care îl dobândeşti în timpul antrenamentului, de pildă, dacă simţi că trebuie să încetineşti aeronava o poţi face şi aşa începi să înveţi exact când să o întorci. Avem sute de semnale de mână la care putem apela pentru a prelua controlul asupra aeronavelor. Piloţii sunt ofiţeri, aşa că trebuie să fii profesionist, fiecare mişcare pe care o faci trebuie să fie clară şi precisă pentru a preveni accidentele.”

Mediul de lucru al unei cămăşi galbene este diferit de oriunde altundeva pe navă. Vestiarul sau zona echipajului, se află pe puntea de zbor a lui Nimitz. Este locul unde, scăpând de canicula de afară, un grup unit de bărbaţi şi femei îşi petrece timpul glumind, râzând şi pregătindu-se să lanseze pe cer avioane de milioane de dolari.

Aici locuiesc instructorii celui mai periculos balet din lume şi tot aici se pregătesc mental să lanseze avioane, deoarece nava lor este vârf de lance.