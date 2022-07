Blinken afirmă că a discutat cu Lavrov şi a insistat ca Kremlinul să accepte oferta SUA privind prizonierii

Blinken a insistat ca Rusia să accepte propunerea substanţială pe care conducerea de la Washington făcut-o în urmă cu două săptămâni pentru eliberarea a doi americani.

A fost prima convorbire directă dintre Blinken şi Lavrov de la începutul războiului din Ucraina. Ambele părţi au urmărit să îşi păstreze poziţiile, conform declaraţiilor făcute de secretarul de stat american şi de Ministerul de externe rus.





"Am avut o discuţie sinceră şi directă", a declarat Blinken, într-o conferinţă de presă la Departamentul de Stat. "Am insistat ca Kremlinul să accepte propunerea substanţială pe care am făcut-o pentru eliberarea lui Paul Whelan şi Brittney Griner", a spus el, relatează news.ro.

De cealaltă parte, Serghei Lavrov i-a sugerat omologului său american ca cele două părţi să revină la "diplomaţia tăcută" în ceea ce priveşte subiectul americanilor reţinuţi în Rusia.

"În ceea ce priveşte posibilul schimb de deţinuţi cetăţeni ruşi şi americani, partea rusă a sugerat cu fermitate să se revină la a proceda într-un mod profesionist şi la a folosi «diplomaţia tăcută» mai degrabă decât să se arunce informaţii speculative", se arată într-o declaraţie a Ministerului rus de Externe.