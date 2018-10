Autorităţile americane au pus sechestru pe bunuri ale oligarhului rus Oleg Deripaska

Suspectat de spălare de bani, dare de mită şi alte infracţiuni în SUA, Oleg Deripaska s-a trezit astăzi cu sechestru pe bunurile deţinute peste Atlantic. Este vorba de o clădire de cinci etaje din New York şi o vilă din Washington DC. Imobilul din New York este estimat la 42,5 milioane de dolari, potrivit New York Times.

De asemenea, autorităţile americane au dat termen până la 12 noiembrie pentru încetarea afacerilor cu miliardarul rus.

Oleg Deripaska, 50 de ani, este unul din actorii mondiali în afacerile cu aluminiu

În mai, el a demisionat din consiliul de administraţie al Rusal, un gigant în domeniul aluminiului, în scopul de a evita ca şi compania să aibă de suferit din cauza problemelor sale cu justiţia americană.

Considerat un om din cercul lui Putin, Oleg Deripaska ar întreţinut mult timp legături cu Paul Manafort, fostul şef de campanie al lui Donald Trump.

Manafort a acceptat recent să coopereze cu procurorul special Robert Mueller în ancheta sa privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie 2016. El a fost găsit vinovat în august de fraudă bancară şi evaziune fiscală.

Robert Mueller anchetează din mai 2017 o eventuală ingerinţă a Rusiei în ultimul scrutin prezidenţial din SUA şi o posibilă înţelegere între echipa lui Trump şi puterea de la Moscova. Trump califică această anchetă drept o „vânătoare de vrăjitoare“ şi neagă orice înţelegere cu Moscova.