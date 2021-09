Atacurile de la 11 septembrie 2001. Momentul în care preşedintele George W. Bush află vestea: „Nu vreau să sperii copiii” VIDEO

Imaginile date publicităţii denotă şocul în privirea năucă a preşedintelui american şi îmbină inocenţa mediului în care se afla acesta cu răutatea veştii primite. Le citea copiilor o carte şi a continuat să stea acolo pentru încă şase minute.

George W. Bush primeşte vestea atacurilor de la 11 septembrie 2001 în timpul unei lecţii la o şcoală din Florida

Gestul a fost ironizat ani la rând, însă fostul preşedinte american a explicat că nu a dorit să stârnească panică în rândul unor copii.

Atacurile din 11 septembrie 2001, din Statele Unite, au schimbat pentru totdeauna modul în care lumea priveşte terorismul şi securitatea. Departe de Washington şi New York, unde teroarea şi haosul se instalaseră, George W. Bush se afla într-o clasă la şcoala primară Emma E. Booker, din Sarasota, Florida, unde asista la o lecţie. Elevii citeau ”The Pet Goat”, iar preşedintele le acorda toată atenţia.

Informaţia că al doilea turn a fost lovit a venit ca un trăznet pentru preşedintele american. Schimbarea incredibilă a fizionomiei feţei este una care a rămas întipărită în mintea publicului. Ani la rând a fost ironizat pentru faptul că a continuat să le citească elevilor timp de 6 minute, chiar şi după ce devenise clar că America era atacată, după ce şeful administraţiei de la Casa Albă i-a şoptit la ureche vestea atacului revendicat de Al-Qaeda.

La 15 ani de la atentatele teroriste, autorităţile americane au dat publicităţii notele fostului secretar de presă al preşedintelui Bush, Ari Fleischer, care arată că, pe lângă confuzie, prima reacţie a preşedintelui a fost să caute răzbunare. Ulterior, Bush a explicat că a vrut să aibă timp să se gândească şi că nu a vrut să alarmeze şi mai mult populaţia plecând din sală imediat. Secretarul de presă a subliniat şi el că a vrut ca preşedintele să primească toate informaţiile înainte de a discuta cu presa şi i-a scris pe un bilet să nu spună nimic deocamdată.

După ce s-a întâlnit cu reprezentanţii şcolii, şeful statului a fost informat că un avion s-a prăbuşit în Turnul de Nord al World Trade Center şi că se presupune că a fost vorba de un accident.

Într-un interviu pentru National Geographic, Bush a mărturisit că ”la început am crezut că era un avion uşor, că a lovit clădirea din cauza vremii sau că ceva extraordinar i s-a întâmplat pilotului”.

Abia în timpul lecţiei a realizat că este vorba despre un atac terorist. ”În timp ce ascultam lecţia alături de elevi, Andy Card a venit în spatele meu, care mi-a şoptit că un al doilea avion a lovit turnurile, că America era atacată. Am decis să nu sar imediat de pe scaun. Nu am vrut să îi sperii pe copii. Am vrut să prezint o stare de calm. În spate însă vedeam reprezentanţii presei care primeau aceeaşi veste pe care o primisem şi eu. Am putut să văd groaza pe faţa lor. Am aşteptat momentul potrivit să părăsesc clasa, nu am vrut să fac un gest dramatic”, a mai explicat George W. Bush.

George W. Bush a încercat să ajungă la Washington, dar nu a fost lăsat de Secret Service

După şase minute, Bush a fost scos din sală şi dus la aeronava Air Force One, unde agenţii Secret Service i-au spus că nu îl vor duce înapoi în Washington DC, de teamă pentru siguranţa sa.

Notele lui Fleischer arată că, în timpul atacurilor, toată lumea era atât de confuză şi de alarmată încât s-a decis să fie desfăşuraţi militari înarmaţi în faţa uşii care ducea în cabina Air Force One, pentru a opri un eventual terorist sub acoperire aflat la bord.

Documentele arată şi tentativele lui Bush de a convinge Secret Service să îi permită să se întoarcă la Washington D.C. “Vreau să mă duc acasă cât mai repede posibil. Nu vreau ca oricine este (vinovat – n.r.) să mă ţină în afara Washingtonului”, a spus el. “Oamenii noştri spună că (situaţia – n.r.) nu este stabilă încă”, i-a răspuns un consilier. “Corect este să lăsăm lucrurile să se aşeze”, a insistat şi şeful cancelariei prezidenţiale, Andy Card.

În cele din urmă, Air Force One s-a îndreptat către baza militară Barksdale, din Louisiana, apoi către baza Offutt, din Nebraska. Bush s-a întors la Washington în cursul nopţii.

A ştiut de la început că începe războiul

Între timp, Bush i-a spus lui Cheney că este important să transmită impresia că Guvernul american are totul sub control, mai arată documentele. “Este important ca oamenii să vadă că Guvernul funcţionează, pentru că televiziunile arată că naţiunea noastră a fost bombardată”, i-a transmis el vicepreşedintelui.

“Îi vom prinde pe nenorociţi. Suntem în război”, i-a mai Bush spus vicepreşedintelui Dick Cheney la telefon, din Air Force One.

Nouă zile mai târziu, Bush a declarat “război împotriva terorismului”, într-o sesiune comună a camerelor Congresului. “Războiul nostru împotriva terorismului începe cu al-Qaida, dar nu se termină aici. Nu se va termina până când fiecare grupare teroristă cu efect global nu va fi găsită, oprită şi învinsă”, a declarat el.

Mulţi au criticat ulterior discursul, argumentând că liderul de la Casa Albă a declarat război unei idei, dar atmosfera de după atacurile din 11 septembrie, soldate cu aproape 3.000 de morţi, a făcut ca Bush să fie aplaudat.

Bush, îngrijorat pentru familia lui

Fleischer a notat şi că preşedintele era îngrijorat în legătură cu siguranţa familiei sale, dar şi a câinelui său, scottish terrier-ul Barney. După ce a fost informat că cele două fiice ale sale şi soţia sa au fost duse într-un loc sigur, Bush a întrebat: “Barney?” “E pe urmele lui Osama ben Laden chiar acum”, i-a răspuns şeful Cancelariei prezidenţiale.

De asemenea, preşedintele pare să fi avut o atitudine fatalistă faţă de pericolele la care se expunea. Atunci când şi-a sunat soţia, el i-a spus că o iubeşte, că se îndreaptă spre casă, după care a adăugat: “Dacă sunt în Casa Albă şi vine un avion înspre mine, tot ce pot spune este că sper că am citit Biblia în ziua respectivă”.

Nouăsprezece bărbaţi au deturnat patru avioane comerciale americane şi le-au prăbuşit în Turnurile Gemene ale World Trade Center (New York), în clădirea Pentagonului (Washington) şi pe un câmp din Shanksville (Pennsylvania). Atacurile s-au soldat cu 2.996 de morţi - cel mai sângeros atac străin din istorie comis pe teritoriul american. Bilanţul l-a depăşit pe cel de la Pearl Harbor, din 1941, soldat cu 2.403 de morţi în rândul americanilor. Peste 6.000 de oameni au fost răniţi în atentatele din 11 septembrie.