Armata americană se antrenează la New York pentru potenţiale războaie urbane

Garda Naţională din New York martie 2020 FOTO EPA-EFE

Războiul urban cunoaşte un trecut sângeros în bătăliile de la Stalingrad (23 August 1942 – 2 February 1943) şi Fallujah (2004,Irak). Lupta în perimetru restrâns este un posibil egalizator al forţelor nivelând avantajele tehnologice şi soldându-se cu un număr mare de victime civile , scrie We Are The Mighty, citat de Insider.

În secolul 21, potenţialele riscuri în cazul izbucnirii unui conflict sunt sporite mai ales de densitatea tot mai mare a populaţiei.

Garda Naţională din New York s-a antrenat în oraş la începutul lunii noiembrie în cadrul unui curs de cinci zile despre provocările operaţionale din mediile urbane.

Soldaţii Gărzii Naţionale au colaborat cu pompierii, personalul din transporturi şi manageri ai situaţiilor de urgenţă.

„Cursul a fost esenţial în termeni de depăşire a golului de cunoaştere între operaţiunile militare şi colaborarea cu omologii noştri civili. Cursul a fost util indiferent că ar fi vorba de operaţiuni de luptă pe scară mare sau operaţii de stabilizare precum asistenţă umanitară ăn caz de dezastru”, a spus locotenent-colonelul . Jason Secrest, de la regimentul de cavalerie 101.

Factori precum spaţiul aerian aglomerat, zgârie-norii, străzile înguste, densitatea populaţională mare şi sistemul de tuneluri de metrou măresc dificultatea operaţiunilor.

„Problema priveşte tendinţele globalizării. Lumea devine din ce în ce mai populată. Majoritatea oamenilor trăiesc în oraşe din mai multe motive”, a spus locotenent-colonelul Brian Higgins , detectiv al poliţiei din NY.

Nu este prima dată când New York este gazda unor antrenamente militare. Garda Naţională din New York se antrenează în mod regulat cu poliţia şi departamentele de pompieri pentru a dezvolta şi menţine interoperabilitatea pentru operaţiunile de sprijin civil. În plus, Task Force 46, o echipă a Gărzii Naţionale specializată în reacţia la atacuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare a avut o instrucţie acolo în luna august.

Clasa s-a concentrat pe aplicarea celor „Cinci I” ai luptei urbane la New York: infrastructură, interoperabilitate, operaţiuni informaţionale, interagenţie, intensitate.