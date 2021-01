Alegerile prezidenţiale americane. 11 senatori vor să conteste victoria lui Biden. Ce şanse are acţiunea

Într-o declaraţie din 2 ianuarie, cei 11 republicani au susţinut că „acuzaţiile de fraudă şi nereguli în alegerile din 2020 depăşesc orice am văzut în viaţa noastră”, în ciuda faptului că nu există dovezi care să susţină astfel de afirmaţii.



"Congresul va trebuie să numească imediat o comisie electorală, cu deplină autoritate pentru a ancheta" posibile "fraude electorale", au afirmat într-un comunicat cei 11 aleşi din camera superioară, făcându-se ecoul alegaţiilor nefondate exprimate de două luni de Donald Trump.

Această comisie va trebui "să efectueze un audit de urgenţă de 10 zile asupra rezultatelor alegerilor în statele" în care cei doi candidaţi erau aproape la egalitate de voturi, au cerut aceşti aleşi, conduşi de influentul senator de Texas, Ted Cruz. Dacă acest audit nu are loc, "vom vota în 6 ianuarie pentru respingerea electorilor în statele disputate", au adăugat ei.

În Camera Reprezentanţilor, dominată de o majoritate democrată, peste 140 dintre aleşii republicani intenţionează să voteze împotriva certificării, potrivit CNN.

Dar în Camera Reprezentanţilor ca şi în Senat nu sunt destule voturi pentru ca demersul lor să-şi atingă ţinta.

"Nu suntem naivi. Ne aşteptăm ca majoritatea, dacă nu toţi democraţii şi poate câţiva republicani, să voteze altfel", au recunoscut cei 11 senatori în comunicatul lor.



Preşedintele Donald Trump a refuzat să recunoască victoria lui Biden şi a repetat afirmaţiile neîntemeiate că alegerile au fost „trucate”, promiţând că va continua să lupte pentru rezultatele alegerilor.

Echipa lui de campanie a înaintat zeci de interpelări în justiţie, în tentativa de a răsturna rezultatele în aşa-numitele state indecise (swing states) dar aproape toate au fost respinse de la bun început, din lipsă de argumente sau dovezi.

Cei aproape un sfert din senatorii republicani intenţionează să conteste rezultatul în anumite state indecise, o acţiune care este independentă de iniţiativa similară, dar mai veche, a senatorului republican de Missouri, Josh Hawley.

Ted Cruz, la fel ca şi Hawley a declarat că nu vrea să-l conteste pe Biden sau să răstoarne votul din noiembrie, dar Congresul -în opinia sa – trebuie să lupte pentru „integritatea” procesului electoral, pentru că împotriva alegerilor din 2020 s-a adunat un număr „nemaivăzut de mare de alegaţii privind fraude şi nereguli”.

Nimeni nu se aşteaptă ca victoria lui Biden să fie blocată în acest fel, dar procedura formală din Senat se poate transforma, pe 6 ianuarie într-o lungă dezbatere, urmată de mai multe voturi. Fiecare contestaţie are două ore să fie dezbătută, după care trebuie votată.

Michael Gwin, un purtător de cuvânt al Biden, a catalogat această mişcare drept teatru politic. "Această cascadorie nu va schimba faptul că preşedintele ales Biden va depune jurământul pe 20 ianuarie, iar aceste cereri nefondate au fost deja examinate şi respinse de propriul procuror general al lui Trump, de zeci de instanţe şi de oficiali electorali din ambele partide", a spus acesta.

Decizia de a contesta rezultatele în Congres împarte republicanii, liderul majorităţii Senatului, Mitch McConnell, îndemnându-şi deja partidul să nu încerce să răstoarne ceea ce oficialii electorali nepartizani au concluzionat că este un vot liber şi corect.

În Colegiul Electoral, Biden a primit 306 voturi faţă de numai 232 pentru Trump iar votul Congresului este normal o formalitate, ignorată de presă şi opinia publică.

Tot pentru 6 ianuarie, la Washington este planificat un protest împotriva alegerilor care ar fi fost fraudate, iar într-o serie de mesaje pe Twitter, preşedintele Trump i-a îndemnat pe simpatizanţii să participe pentru că va fi „feroce” („Huge protest Jan 6th, Be there. It'll be wild." 9 decembrie 2020). „Niciodată nu renunţ. Ne vedem pe 6 ianuarie în D.C” (adică la Washington D.C.) a mai scris preşedintele pe Twitter.

Inaugurarea preşedintelui ales Joe Biden este programată pe 20 ianuarie 2021.