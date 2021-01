Agenţiile de informaţii vor lucra cu FBI-ul pentru a evalua pericolul intern reprezentat de mişcarea conspiraţionistă QAnon

Avril D. Haines, expert în drept internaţional, care a avut posturi de securitate în timpul administraţiilor Bush şi Obama, s-a referit şi la o scrisoare semnată de mai mulţi senatori şi adresată FBI şi Departamenului de Securitate Internă avertizând asupra „pericolului direct de violenţă” asociat teoriilor conspirative QAnon

„Pe 8 decembrie am întocmit o scrisoare împreună cu alţi senatori pentru a cere simplu o evaluare a ameninţărilor publice ale QAnon-ului faţă de ţară noastră şi nu am primit încă un răspuns la aceasta. Am văzut scrisoarea şi confirm faptul că voi lucra cu FBI şi cu Departamentul Securităţii Naţionale, că să va răspund la întrebare”, a spus Haines.

Aceasta a spus că se va înfiinţa un centru în cadrul comunităţii de informaţii privind dezinformarea de peste hotare şi va asista FBI-ul şi DSI pentru o evaluare a ameninţării extremismului domestic asociat QAnon, o mişcare care s-a răspândit şi în Europa.

Haines a spus că se va asigura că agenţiile de informaţii analizează „conexiunile între cei din SUA şi cei din afară”, dar a subliniat că rolul principal în aceste investigaţii îl vor avea FBI şi DSI.

„Comunitatea de informaţii se centrează pe ameninţări externe şi pe informaţii externe. Însă poate juca un rol critic şi anume susţinând munca pe care o vor face alţii”.

Haines va conduce Biroul de Informaţii Naţionale care are în subordine cele 18 agenţii de informaţii americane.