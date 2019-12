Şeful sericiilor secrete americane trebuie să spună oficial cine sunt ucigaşii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi

Bugetul anual pentru armată, cunoscut ca Actul de autorizare privind Apărarea Naţională (NDAA), a fost ratificat cu o mare majoritate în Camera Reprezentanţilor, miercuri şi este de aşteptat să fie aprobat de Senat săptămâna viitoare, înainte să fie semnat de preşedinele Donald Trump şi să devină lege.





În negocierile care au avut loc înaintea trecerii prin Parlament a NDAA, mai multe secţiuni care stipulau că ucigaşii lui Khashoggi trebuie să fie supuşi unor măsuri punitive au fost scoase din proiectul de lege, la insistenţa Casei Albe – precum şi clauzele care menţionau că SUA îşi va retrage susţinerea pentru războiul saudiţilor din Yemen.





Potrivit New York Times, ginerele preşedintelui, Jared Kushner, şi-a asumat un rol de conducere în negocieri, din partea Casei Albe, şi a insistat ca clauzele punitive asupra Arabiei Saudite să fie îndepărtate.





Însă în versiunea finală a proiectului de lege se menţionează că directorul serviciilor naţionale de informaţii (DNI) trebuie să prezinte o concluzie finală oficială în cursul a 30 de zile, referitoare la cine este responsabil pentru uciderea şi tranşarea lui Khashoggi, la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, în luna octombrie a anului trecut.





În aprilie, SUA au interzis accesul în ţară pentru 16 cetăţeni saudiţi, pentru rolul pe care aceştia l-au jucat în asasinat, inclusiv unuia dintre cei mai apropiaţi consilieri ai prinţului saudit, Saud al-Qahtani. Săptămâna aceasta, Departamentul de stat l-a adăugat pe listă şi pe fostul consul general saudit la Istanbul, Mihammed al-Otaibi.





Într-o şedinţă cu uşile închise, din decembrie 2019, directorul CIA, Gina Haspel, le-a spus senatorilor că agenţia este convinsă de faptul că asasinatul a fost ordonat de prinţul saudit MbS.





„Ştim că comunitatea de informaţii a apreciat cu mare încredere că MbS are cel puţin o parte din responsabilitatea uciderii lui Khashoggi şi muşamalizarea care a urmat”, a declarat pentru The Guardian, Tom Malinowski, congresmanul democrat din New Jersey. „Prin urmare, dacă ei vor răspunde la întrebare cu sinceritate, MbS va fi pe listă”.





Solicitarea Congresului pentru o declaraţie oficială va fi un test al independenţei biroului DNI.

„Nu aş fi surprins dacă Casa Albă ar pune vreun fel de presiune pe directorul informaţiilor naţionale, ca acesta să ajungă la o concluzie diferită”, a spus Malonowski.