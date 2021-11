În Constituţia statului New York va fi înscris dreptul la apă curată şi la aer pur. „Comunităţile noastre au fost victime ale poluării”

„Orice persoană are dreptul la un aer curat şi la o apă pură, precum şi la un mediu înconjurător sănătos” este articolul care va fi inclus în textul de lege fundamental din New York, care are aproximativ 20 de milioane de locuitori şi ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai populate state federale americane, potrivit Agerpres.

După numărătoarea voturilor exprimate în peste 99% dintre districte, opiniile favorabile acestei propuneri legislative au însumat miercuri 60,8% din totalul sufragiilor (27% au fost voturi „împotrivă” şi 11,7% buletine de vot necompletate), iar partizanii săi au revendicat victoria în acest referendum.

„O apă curată şi un aer pur nu sunt drepturi de la sine dobândite. Pentru prea mult timp, comunităţile noastre cele mai vulnerabile au fost victime ale nivelurilor crescute de poluare a aerului şi de contaminare a apei”, a declarat preşedinta Ligii alegătorilor ecologişti din New York, Julie Tighe, potrivit AFP.

„Tribunalele vor avea mult de muncă pentru a stabili ceea ce vor să spună aceste drepturi cu exactitate”, a declarat Peter Bauer, directorul asociaţiei Protect Adirondacks, numele unui imens parc din nordul statului New York, salutând totodată obţinerea unui progres.